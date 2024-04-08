Atta Halilintar Panjatkan Doa di Depan Kakbah, Netizen: Masih Ngonten di Tempat Ibadah?

JAKARTA - Atta Halilintar dan keluarga tengah menjalani ibadah umrah di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Mereka rencananya juga akan merayakan Idul Fitri di sana.

Atta Halilintar dan sang istri, Aurel Hermansyah pun kerap membagikan momen keseharian mereka selama di tanah suci seperti saat membagikan takjil untuk berbuka puasa, itikaf di masjid, serta saat tawaf. Tak hanya keluarga Atta, keluarga Anang Hermansyah juga bergabung dalam rombongan.

Atta pun sempat membagikan video saat dirinya berdesakan di depan multazam bersama sejumlah jamaah umrah lainnya.