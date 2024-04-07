Cinta Laura Utamakan Ibadah dan Waktu Bersama Keluarga di Lebaran

JAKARTA - Cinta Laura mengalami perbedaan tradisi lebaran seiring dengan bertambahnya usia. Tak lagi memilih berkumpul dengan keluarga besar, lebaran kali ini Cinta justru hanya ingin merayakannya bersama keluarga inti.

Menurut Cinta, ketika dirinya masih kecil dan sedang berkunjung ke Indonesia, momentum Lebaran biasanya dirayakan secara meriah di rumah sang nenek. Namun ia mengaku kebiasaan tersebut berubah, seiring berjalannya waktu.

“Seiring berjalannya waktu, semakin semua bertambahnya dewasa, semakin punya kesibukan sendiri. Kalo masih kecil kalo dateng ke Indonesia, misalnya ke rumah nenek aku yang di Bandung itu ada tante dan saudara aku yang lain, kita sering main petasan dan lainnya,” kata Cinta kepada awak media saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, Cinta mengaku selalu merayakan lebaran di Bali. Selain merayakan lebaran, ia juga sekaligus mengunjungi kedua orangtuanya yang menetap di sana.

Cinta Laura utamakan ibadah dan waktu bareng keluarga di lebaran (Foto: Instagram @claurakiehl)





“Tapi lima tahun ini aku lebih sering kalo lagi di Indonesia langsung ke Bali aja, karena papa mamaku tinggal ya di Bali,” ujarnya.

Bahkan tradisi lebaran ala keluarga Cinta Laura sangatlah sederhana. Keluarganya hanya melaksanakan ibadah sholat Ied di pagi hari, lalu pergi makan pagi bersama dengan keluarganya.

“Jadi bener-bener simple celebration, hanya sholat ied paginya, lalu makan pagi bersama papa mama, udah itu aja, gak ada makanan khas Lebaran,” terangnya.

Tak cuma itu, keluarga Cinta pun tidak menyediakan makanan khas Lebaran seperti opor, ketupat, dan lainnya. Hal ini karena keluarganya memaknai lebaran sebagai momentum yang tepat untuk memaknai waktu bersama keluarga.