HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tamara Tyasmara Ziarah ke Makam Dante Jelang Lebaran, Doanya Bikin Haru

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |14:05 WIB
Tamara Tyasmara Ziarah ke Makam Dante Jelang Lebaran, Doanya Bikin Haru
Tamara Tyasmara ziarah ke makam Dante sebelum lebaran (Foto: Instagram/tamaratyasmara)
JAKARTA - Jelang momen lebaran, sebagian umat muslim menyempatkan waktu untuk berziarah ke makam keluarga. Hal ini rupanya juga tak urung dilakukan oleh Tamara Tyasmara, yang menyempatkan waktu berziarah ke makam anaknya, Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante.

Diketahui, Dante dinyatakan meninggal dunia di sebuah kolam renang berada di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada 27 Januari 2024. Kini kasus tenggelamnya Dante masih diusut oleh Polda Metro Jaya dan telah memasuki tahap rekonstruksi untuk mengungkap kematian bocah berusia 6 tahun tersebut.

Melalui instastory diakun instagram miliknya, Tamara Tyasmara menunjukkan momen-momen ketika berziarah ke makam. Dia pun menuliskan doa untuk mendiang Dante, yang baru meninggal dunia sekitar tiga bulan lalu.

"Al Fatihah, Insha Allah smga sehat semua doa nanti lebaran mama baik sdh minta assalamualaikum alfatihah untuk Dante nangis kangen sayang mama @tamaratyasmara cantik baik sekeluarga amin ytb," demikian bunyi dalam unggahan Tamara Tyasmara dikutip pada Selasa (2/4/2024).

Tamara Tyasmara

Tamara Tyasmara ziarah ke makam Dante sebelum lebaran (Foto: Instagram/tamaratyasmara)

Pada slide berikutnya, Tamara Tyasmara juga mengunggah sebuah video singkat yang menunjukkan Dante sedang dipangku oleh salah seorang perempuan. Bahkan terlihat Dante dan perempuan itu tengah bermain serta bersenda gurau bersama.

"@tamaratyasmara nemu asli kangen banget cama bayi iniiii," bunyi dalam unggahan tersebut.

Sampai saat ini, kasus meninggalnya Dante masih diusut oleh Polda Metro Jaya. Meski begitu, pihak kepolisian telah menetapkan Yudha Arfandi yang merupakan mantan kekasih Tamara sebagai tersangka kasus meninggalnya Dante di kolam renang.

(van)

