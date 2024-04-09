Babe Cabita Meninggal Dunia, Abdi Mastechef Indonesia Syok

JAKARTA - Babe Cabita meninggal dunia pada Selasa, 9 April 2024, pukul 06:38 WIB. Babe Cabita menghembuskan nafas terakhirnya usai menjalani perawatan di rumah sakit Mayapada Lebak Bulus.

Kepergian Babe Cabita meninggalkan duka mendalam bagi keluarga serta rekan-rekannya seperti yang dirasakan oleh Abdi. Jebolan Masterchef Indonesia itu belakangan tengah aktif menjalani bisnis kuliner bersama Babe Cabita.

Abdi pun membagikan foto-foto kebersamaan dirinya yang penuh dengan canda tawa bersama Babe Cabita. Melalui keterangan unggahannya, Abdi mengungkap duka yang dirasakannya karena harus kehilangan rekan seperjuangannya itu.

"Mas, aku selanjutnya kalau opening sama siapa mas? Mas, aku masih ada hutang janji makan durian sembunyi” dari mbak @fatiyw mas. MAS BABE," ujar Abdi dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @kingabdi_jajanmercon, Selasa (9/4/2024).

Abdi mengaku tak menyangka dirinya akan kehilangan Babe Cabita secepat ini. Dia pun mengirimkan doa-doa terbaik untuk mengiringi kepergian Babe Cabita.

"Mas, masku PRIYA PRAYOGHA PRATAMA @babecabiita bin IRSYAD TANJUNG tenang dan bahagia disana yaa mas. Ya allah mas babe cepet sekali mas babe ninggal in aku mas," pungkasnya.