HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Natasha Rizky Amini Permintaan Anak Soal Rujuk dengan Desta

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |14:15 WIB
Natasha Rizky Amini Permintaan Anak Soal Rujuk dengan Desta
Natasha Rizky amini permintaan anak soal rujuk (Foto: Instagram/natasharizkynew)
A
A
A

JAKARTA - Desta baru saja berulang tahun yang ke-47 pada 15 Maret kemarin. Di momen tersebut, sahabat Vincent Rompies ini sempat mendapatkan surat dari buah hatinya, yakni Miskha Arrawfa Najma.

Dalam suratnya, Miskha berharap agar kedua orang tuanya bisa kembali bersatu.

"Selamat ulang tahun Ayah! Semoga Ayah cepat sembuh, panjang umur, cepat bersatu sama ibu dan masuk surga, Amin," bunyi surat yang ditulis Miskha Arrawfa Najma dan diunggah di media sosial.

Terkait permintaan Miskha dalam surat tersebut, Natasha Rizki pun memberikan tanggapannya. Bahkan ia mengaku sangat terharu saat mengetahui keinginan sang buah hati.

Natasha Rizky

Natasha Rizky amini permintaan anak soal rujuk (Foto: Instagram/natasharizkynew)


"Masyaallah, anak-anak kan harapannya selalu ingin yang terbaik," ungkap Natasha Rizki.

Halaman:
1 2
