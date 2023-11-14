Idap Diabetes, Babe Cabita Jalani Diet hingga Hindari Konsumsi Karbohidrat

JAKARTA - Komika Babe Cabita cukup sering membagikan perjalanan dietnya selama dua tahun belakangan. Rupanya, diet yang dilakukan bintang film Kapal Goyang Kapten tersebut berhubungan dengan riwayat penyakitnya, seperti diabetes, asam urat, dan kolesterol.

Selama kurang dari satu tahun, Babe Cabita pun berhasil menurunkan bobot tubuhnya hampir 30 kilogram. Sebelum bobot tubuhnya menyentuh 68 kilogram, pemilik nama asli Priya Prayogha Pratama Tanjung ini semula memiliki berat badan 95 kilogram.

Tentu banyak perubahan yang harus dilakukannya demi menurunkan berat badannya yang drastis itu. Melalui unggahan Instagramnya, Babe Cabita pun membagikan tips diet yang dilakukannya, salah satunya berusaha untuk mengurangi konsumsi gula dan karbo. Selain itu, Babe juga menyarankan untuk memperbanyak konsumsi air putih.

Sebagai penggantinya, Babe Cabita memperbanyak konsumsi protein dari daging dan ikan serta tak lupa mengonsumsi sayur dan buah-buahan agar asupannya mengandung gizi yang seimbang.