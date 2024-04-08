Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mutia Ayu Ajak Gewa Ziarah ke Makam Glenn Fredly : Ayah, We Miss You!

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |07:01 WIB
Mutia Ayu Ajak Gewa Ziarah ke Makam Glenn Fredly : Ayah, We Miss You!
Mutia Ayu ajak Gewa ke makam Glenn Fredly (Foto: IG Glenn)
JAKARTA - Mutia Ayu mengajak putrinya, Gewa untuk ziarah ke makam Glenn Fredly pada Senin 8 April 2024 di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kunjungan mereka sekaligus untuk memperingati empat tahun kepergian almarhum Glenn Fredly.

Melalui video yang dibagikan di akun Instagram pribadinya, Mutia Ayu tampak membawa buket bunga mawar berwarna putih bersama Gewa. Mereka tampak menabur bunga di atas makam Glenn.

Waktu terus berlalu, tak terasa empat tahun sudah Mutia Ayu dan putrinya menjalani kehidupan tanpa kehadiran sosok Glenn Fredly di sisi mereka.

Mutia Ayu Ajak Gewa Ziarah ke Makam Glenn Fredly : Ayah, We Miss You!

"Ayah udah 4 tahun yaa. Mami dan Gewa gak ketemu Ayah," ujar Mutia Ayu dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @mutia_ayuu.

Melalui unggahannya itu pula, Mutia Ayu mengungkap perasaan rindu yang mendalam kepada sang suami. Hal yang sama juga dirasakan Gewa yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya sejak bayi.

"Ayah we miss you so much. Ayah @glennfredly309 we love you," pungkasnya.

Di momen itu pula, Mutia Ayu tampak berfoto bersama keluarga besar Glenn Fredly yakni ayah, ibu serta adik dan keponakannya. Meski Glenn telah lama pergi, Mutia Ayu tetap selalu kompak bersama keluarga besar Glenn.

