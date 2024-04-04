Raffi Ahmad Akui Capek Terus Dikaitkan dengan Kasus Korupsi Suami Sandra Dewi

JAKARTA - Raffi Ahmad lagi-lagi dikaitkan dengan kasus pencucian uang hingga korupsi. Kali ini, pria 37 tahun itu kembali dituding masuk dalam pusaran korupsi timah yang juga menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Moeis.

Jika biasanya dia tampak santai menanggapi isu pencucian uang, suami Nagita Slavina tampak berbeda kali ini. Bahkan dia mengaku capek lantaran selalu dikaitkan dengan masalah soal korupsi uang, lantaran dikenal sebagai seorang Crazy Rich Andara.

"Ah capek gue dikaitkan mulu," ucap Raffi Ahmad baru-baru ini.

"Kemarin dibilang pencucian uang lah ah diemin aja," sambungnya.

Raffi Ahmad capek dikaitkan dengan kasus korupsi (Foto: Instagram/raffinagita1717)

Raffi Ahmad mengaku tidak mau ambil pusing atas isu liar yang merugikan namanya, Pasalnya, dia yakin jika seiring dengan berjalannya waktu, rumor tersebut akan hilang.

Apalagi, tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa dirinya ikut terlibat.

BACA JUGA: Raffi Ahmad Prediksi Nagita Slavina akan Hamil Lagi di 2024

"Entar juga ilang sendiri kalau nggak terbukti emang ya allah nggak tidur nggak usah pusing menghadapi berita berita yang hoax," ungkap Raffi Ahmad.