Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Akui Capek Terus Dikaitkan dengan Kasus Korupsi Suami Sandra Dewi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |07:05 WIB
Raffi Ahmad Akui Capek Terus Dikaitkan dengan Kasus Korupsi Suami Sandra Dewi
Raffi Ahmad capek dikaitkan dengan kasus korupsi (Foto: Instagram/raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad lagi-lagi dikaitkan dengan kasus pencucian uang hingga korupsi. Kali ini, pria 37 tahun itu kembali dituding masuk dalam pusaran korupsi timah yang juga menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Moeis.

Jika biasanya dia tampak santai menanggapi isu pencucian uang, suami Nagita Slavina tampak berbeda kali ini. Bahkan dia mengaku capek lantaran selalu dikaitkan dengan masalah soal korupsi uang, lantaran dikenal sebagai seorang Crazy Rich Andara.

"Ah capek gue dikaitkan mulu," ucap Raffi Ahmad baru-baru ini.

"Kemarin dibilang pencucian uang lah ah diemin aja," sambungnya.

Raffi Ahmad

Raffi Ahmad capek dikaitkan dengan kasus korupsi (Foto: Instagram/raffinagita1717)

Raffi Ahmad mengaku tidak mau ambil pusing atas isu liar yang merugikan namanya, Pasalnya, dia yakin jika seiring dengan berjalannya waktu, rumor tersebut akan hilang.

Apalagi, tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa dirinya ikut terlibat.

"Entar juga ilang sendiri kalau nggak terbukti emang ya allah nggak tidur nggak usah pusing menghadapi berita berita yang hoax," ungkap Raffi Ahmad.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145503/raffi_ahmad-rlMN_large.jpg
Tajir Melintir, Raffi Ahmad Kurban 22 Sapi dan 90 Ekor Domba di Idul Adha 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/33/3144363/sonny_septian-Deuf_large.jpeg
Raffi Ahmad Hadiahkan Sapi Jumbo untuk Sonny Septian, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3144044/irfan_hakim-cqjn_large.jpg
3 Hewan Kurban Unik Artis Jelang Idul Adha 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement