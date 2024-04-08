Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Iwan Eks Bassis Edane Butuh Bantuan untuk Biaya Rumah Sakit

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |21:45 WIB
Iwan Eks Bassis Edane Butuh Bantuan untuk Biaya Rumah Sakit
Iwan eks Edane butuh bantuan untuk biaya rumah sakit (Foto: Instagram/iwan_xaverius_)
A
A
A

JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari mantan bassis Edane, Iwan Xaverius. Saat ini, Iwan tengah menjalani perawatan di rumah sakit Jantung, Matraman, Jakarta Timur.

Kabar masuknya Iwan eks Edane ke rumah sakit, diketahui lewat unggahan milik Sandy PAS Band di akun Instagramnya. Dalam unggahannya, ia membagikan video ketika Iwan eks Edane terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit.

Mengikuti unggahannya, drummer PAS Band ini juga meminta doa serta simpati untuk memberikan sedikit bantuan pada Iwan melalui rekening sang istri.

"Dapat kabar dari istrinya mas iwan edane. Saat ini IWAN XAVERIUS Di rawat lagi Di RS Jantung Matraman, Lt 7 Kamar 307. Mohon doa dan simpati teman-teman jika ingin kembali bersedekah Di Bulan Suci Ramadhan untuk Berbagi," tulis Sandy PAS Band pada keterangan di akun Instagramnya.

Iwan eks bassis Edane

Iwan eks Edane butuh bantuan untuk biaya rumah sakit (Foto: Instagram/sandypasband_)


"Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah membantu , semoga Allah membalas nya berlipat ganda , apalagi bulan Ramadan," sambungnya.

