Atta Halilintar Ungkap Cobaan Umrah dengan Membawa 2 Anak

JAKARTA - Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah membawa kedua anak mereka untuk menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci. Keberangkatan mereka ke Tanah Suci diketahui merupakan salah satu hadiah anniversary pernikahan yang sengaja dipersiapkan Atta untuk sang istri tercinta.

Dalam unggahan di akun Instagramnya, Atta tampak membagikan potretnya bersama Aurel dan dua buah hatinya di depan Kakbah. Mengenakan baju ihram putih, Ameena terlihat digendong oleh Atta, sedangkan Azzura ada dalam dekapan Aurel.

"Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Rasulullah SAW bersabda: Umrah di bulan Ramadhan menyamai ibadah haji." (HR Ibnu Majah)," tulis Atta Halilintar di Instagram, dikutip Jumat 5 April 2024.

Menjalankan ibadah umrah sambil membawa anak, tentu bukanlah hal yang mudah. Apalagi, pasangan ini tidak hanya membawa satu anak, melainkan dua anak sekaligus.

Atta Halilintar ungkap cobaan umrah bersama 2 anak (Foto: Instagram/attahalilintar)





Meski turut membawa beberapa pegawai, nyatanya Atta tetap harus mengurus buah hatinya sendiri. Terlebih, pada umrah kali ini, ia dan rombongan langsung mendapatkan cobaan, lantaran cuaca panas di Mekkah yang mencapai 37 derajat.