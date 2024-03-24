Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tas Istri Pasha Ungu Dicuri saat Liburan di Paris

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |13:05 WIB
Tas Istri Pasha Ungu Dicuri saat Liburan di Paris
Istri Pasha Ungu kecurian tas di Paris (Foto: Instagram/pashaungu_vm)
JAKARTA - Istri Pasha Ungu, Adelia datang dengan kabar kurang menyenangkan. Saat tengah berlibur di Paris, ibu empat anak ini mendapat musibah, yakni tasnya rain dicuri orang.

Peristiwa tersebut terjadi saat Adelia menyambangi Galeries Lafayette Paris Haussmann tepatnya di outlet Louis Vuitton. Melalui Instagram story-nya, Adel merasa sedih lantaran peristiwa tersebut terjadi saat dirinya masih dalam suasana perayaan ulang tahunnya yang jatuh pada 22 Maret 2024.

Adel yang sebelumnya mengaku sempat ditipu orang berusaha ikhlas dengan sederet musibah yang dilaluinya.

"Sedihhh banget pas ulang tahun ilang tas,HP,kartu-kartu semua ilang. Untung ada satu hp penyelamat. Kalau mau hubungi aku lewat dm aja yaaa. Kayaknya mau dapat rejeki banyak kali yaa. Dapet ujiaan, ditipu,ilang barang," ujar Adelia dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @adeliapasha, Minggu (24/3/2024).

Pasha Ungu dan Adelia

Istri Pasha Ungu kecurian tas di Paris (Foto: Instagram/pashaungu_vm)

Melalui unggahan Instagramnya, Pasha Ungu pun berusaha menguatkan hati istrinya. Dia juga menjelaskan peristiwa pencurian yang dialami istrinya itu.

"Banyak sabar ya ibu sayang. Insya Allah diganti yang lebih baik rezekinya.. (baru aja teteh @adeliapashakehilangan/kecurian tas di Paris kira-kira jam 14:30 waktu paris,isinya 2 handphone sama kartu-kartu atm,kredit,ktp,asuransi di dompet kecil)," ujar Pasha dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @pashaungu_vm.

Pasha Ungu  pun menemani sang istri untuk melaporkan kejadian ke pihak kepolisian setempat dan pelakunya sudah teridentifikasi melalui rekaman CCTV.

"Udah lapor ke polisi dan lewat CCTV juga udh keliatan siapa pelakunya tapi hanya polisi setempat yang boleh cek.. semoga cepat ketemu pelakunya dan tas teh adel bisa kembali," sambungnya.

Halaman:
1 2
