HOME CELEBRITY MUSIK

Andi Rianto dan Rony Parulian Suguhkan Visual Romantis dalam MV Sepenuh Hati

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |07:47 WIB
Andi Rianto dan Rony Parulian Suguhkan Visual Romantis dalam MV <i>Sepenuh Hati</i>
Andi Rianto dan Rony Parulian suguhkan visual romantis dalam MV Sepenuh Hati. (Foto: Sabs Media)
A
A
A

JAKARTA - Musisi Andi Rianto dan Rony Parulian merilis video musik Sepenuh Hati di YouTube, pada 3 April 2024. Kolaborasi musisi beda generasi ini menghadirkan visual memanjakan mata dalam MV tersebut. 

“Kami membuat vibes lagu ini kental dengan nuansa rockmantis. Untuk memperkuat kesan tersebut, maka kami menghadirkan video memanjakan mata lewat MV ini,” ujar Andi dalam keterangannya. 

Bersetting di Turki, MV Sepenuh Hati menggaet Rangga Azies dan Seyma Kilic sebagai bintang video klip. Ceritanya menggambarkan kehampaan yang dirasakan seorang pria di tengah hiruk pikuk perkotaan. 

Namun kemudian, pria tersebut menemukan cinta yang membuat hari-harinya lebih berwarna. Rony Parulian memuji kemampuan akting Rangga dalam menyampaikan emosi lewat video musik tersebut. 

Andi Rianto dan Rony Parulian suguhkan visual romantis dalam MV Sepenuh Hati. (Foto: Sabs Media)

Halaman:
1 2
