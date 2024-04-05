Oline Mendeng Jadi Mak Comblang dalam Series Kartu Keluarga

JAKARTA - Aktris Oline Mendeng dikenal luas lewat perannya sebagai Susi dalam sitkom populer RCTI, OB. Kini, dia terlibat dalam series terbaru Vision+ bergenre komedi berjudul Kartu Keluarga.

Dalam series tersebut, dia berperan sebagai Tuti, penjual batik keliling yang merupakan sahabat Sri Widuri (Bunga Zainal). Karakternya digambarkan sebagai perempuan periang, optimistis, dan selalu berusaha menolong orang yang membutuhkan.

Series Kartu Keluarga berkisah tentang pernikahan palsu Sri Widuri dengan pengusaha batik bernama Ambardi. Hal itu dilakukannya demi mendapatkan kartu keluarga agar bisa mendaftarkan anaknya masuk SMP favorit.

Tuti kemudian membantu Sri Widuri dalam memuluskan rencananya mendapatkan kartu keluarga. Penasaran dengan akting Oline Mendeng bersama Bunga Zainal, Dimas Anggara, Tora Sudiro, dan Roy Marten dalam series?

