HOME CELEBRITY TV SCOOP

Oline Mendeng Jadi Mak Comblang dalam Series Kartu Keluarga

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |15:04 WIB
Oline Mendeng Jadi Mak Comblang dalam Series <i>Kartu Keluarga</i>
Oline Mendeng jadi mak comblang dalam series Kartu Keluarga. (Foto: Instagram/@olinemendeng_)
JAKARTA - Aktris Oline Mendeng dikenal luas lewat perannya sebagai Susi dalam sitkom populer RCTI, OB. Kini, dia terlibat dalam series terbaru Vision+ bergenre komedi berjudul Kartu Keluarga

Dalam series tersebut, dia berperan sebagai Tuti, penjual batik keliling yang merupakan sahabat Sri Widuri (Bunga Zainal). Karakternya digambarkan sebagai perempuan periang, optimistis, dan selalu berusaha menolong orang yang membutuhkan. 

Series Kartu Keluarga berkisah tentang pernikahan palsu Sri Widuri dengan pengusaha batik bernama Ambardi. Hal itu dilakukannya demi mendapatkan kartu keluarga agar bisa mendaftarkan anaknya masuk SMP favorit.

Tuti kemudian membantu Sri Widuri dalam memuluskan rencananya mendapatkan kartu keluarga. Penasaran dengan akting Oline Mendeng bersama Bunga Zainal, Dimas Anggara, Tora Sudiro, dan Roy Marten dalam series?

Oline Mendeng jadi mak comblang dalam series Kartu Keluarga. (Foto: Instagram/@olinemendeng_)

Series Kartu Keluarga segera tayang di Vision+. Unduh aplikasinya lewat Play Store dan App Store di sini atau silakan mengakses laman www.visionplus.id. Ikuti akun @visionplusid di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok.

Atau, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp di 0888 8000 00 cia chat. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

