Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jelang Lebaran, Irish Bella Mulai Beberes Rumah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |08:18 WIB
Jelang Lebaran, Irish Bella Mulai Beberes Rumah
Irish Bella mulai beberes rumah jelang lebaran (Foto: IG Irish Bella)
A
A
A

JAKARTA - Momen Hari Lebaran tahun ini akan sangat berbeda bagi Irish Bella. Sebab Irish Bella merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dengan status barunya sebagai janda, usai bercerai dengan Ammar Zoni.

Kendati begitu, Irish Bella tetap antusias menyambut hari kemenangan tersebut.

"Enggak berasa bentar lagi Lebaran," kata Irish Bella di kawasan, Tendean, Jakarta Selatan.

Jelang Lebaran, Irish Bella Mulai Beberes Rumah

Seperti orang kebanyakan, Irish Bella juga sudah melakukan segala persiapan untuk menyambut hari Lebaran. Salah satunya melakukan bersih-bersih rumah.

"(Persiapan) Lagi nyiapin rumah (beberes)" ucap Irish Bella.

Irish Bella mengungkapkan, bahwa ia ingin rumahnya terlihat bersih dan rapih karena nanti akan ada banyak sanak saudara dari luar kota, yang berkunjung ke rumahnya.

"Karena jadi tuan rumah juga nanti banyak keluarga yang datang dari luar kota," ungkap ibu dua anak tersebut.

Selain itu, perempuan blasteran Belgia ini juga sudah menyiapkan dresscode baju Lebaran bersama anak-anaknya.

"Udah siapin dong baju lebaran," tutup Irish Bella.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157310/irish_bella-YuKZ_large.jpg
Reaksi Irish Bella Ketika Dicap Jutek oleh Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/33/3144710/irish_bella-uIwM_large.jpg
Jelang Puncak Haji, Irish Bella Mohon Maaf dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/33/3143144/irish_bella-iuFy_large.jpg
Potret Irish Bella dan Haldy Sabri di Depan Kakbah Jelang Naik Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142232/irish_bella-XNQe_large.jpg
Berkah, Irish Bella dan Suami Berangkat Haji Usai Wakafkan Masjid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/33/3112008/irish_bella-SIBg_large.jpg
Anak Irish Bella Mulai Temukan Figur Ayah dalam Diri Haldy Sabri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/33/3110391/irish_bella-d2VG_large.jpg
Perceraian dengan Ammar Zoni Jadi Titik Terendah dalam Hidup Irish Bella
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement