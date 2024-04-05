Jelang Lebaran, Irish Bella Mulai Beberes Rumah

JAKARTA - Momen Hari Lebaran tahun ini akan sangat berbeda bagi Irish Bella. Sebab Irish Bella merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dengan status barunya sebagai janda, usai bercerai dengan Ammar Zoni.

Kendati begitu, Irish Bella tetap antusias menyambut hari kemenangan tersebut.

"Enggak berasa bentar lagi Lebaran," kata Irish Bella di kawasan, Tendean, Jakarta Selatan.

Seperti orang kebanyakan, Irish Bella juga sudah melakukan segala persiapan untuk menyambut hari Lebaran. Salah satunya melakukan bersih-bersih rumah.

"(Persiapan) Lagi nyiapin rumah (beberes)" ucap Irish Bella.

Irish Bella mengungkapkan, bahwa ia ingin rumahnya terlihat bersih dan rapih karena nanti akan ada banyak sanak saudara dari luar kota, yang berkunjung ke rumahnya.

"Karena jadi tuan rumah juga nanti banyak keluarga yang datang dari luar kota," ungkap ibu dua anak tersebut.

Selain itu, perempuan blasteran Belgia ini juga sudah menyiapkan dresscode baju Lebaran bersama anak-anaknya.

"Udah siapin dong baju lebaran," tutup Irish Bella.