HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irish Bella Mendadak Dijodohkan Netizen dengan Anggi Pratama

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |12:57 WIB
Irish Bella Mendadak Dijodohkan Netizen dengan Anggi Pratama
Irish Bella dijodohkan dengan Anggi Pratama (Foto: Instagram @_irishbella_)
A
A
A

JAKARTA - Irish Bella telah resmi bercerai dari Ammar Zoni. Gugatan ibu dua anak tersebut bahkan telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Depok pada 1 Februari 2024.

Kini, netizen pun tengah ramai menjodoh-jodohkan Irish Bella dengan suami dari mendiang Stevie Agnecya, Anggi Pratama. Perjodohan tersebut dilakukan mengingat keduanya kini telah sendiri dan tak lagi memiliki pasangan.

Saat Irish Bella mengunggah video di akun TikToknya bersama Air Rumi Akbar, netizen pun ramai mengomentarinya. Bahkan tak sedikit yang membawa-bawa nama Anggi Pratama.

"Cocok sama kakak Anggi Pratama," kata umik***.

Irish Bella

Irish Bella dijodohkan dengan Anggi Pratama (Foto: Instagram @_irishbella_)


"Ya cocok dengan mas Anggi," timpal sumar***.

"Kak Irish sama Anggi pasti cocok sama2 Sholeh," sambung n0g***.

Meski begitu, ada pula netizen yang melayangkan protes atas perjodohan tersebut. Mengingat, Anggi kini tentunya masih berduka atas kepergian Stevie yang bahkan belum genap satu bulan.

"bang @anggi pratama msh berduka cukk udh dijodoh-jodohin ae tpi btw emng cocok si sma² org baik insyaallah," tutur yuhu***.

"mungkin belum kepikiran ke situ ka ,, kan masih berduka juga," ucap hafiz***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
