Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Jangan Kelewatan Shopee Cup Asean Club Championship 2024/25, Ini Tanggal Pertandingannya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |14:05 WIB
Jangan Kelewatan Shopee Cup Asean Club Championship 2024/25, Ini Tanggal Pertandingannya!
Ilustrasi kompetisi sepak bola ASEAN. (Foto: dok freepik/creativeart)
A
A
A

JAKARTA - Masih ingat perjuangan Timnas Indonesia di ajang AFF Suzuki Cup pada 2010 silam? Saat itu, Indonesia dan Vietnam ditunjuk menjadi tuan rumah dari turnamen akbar di Asia Tenggara ini. Indonesia berhasil melaju ke final dengan catatan pertandingan yang mentereng, salah satunya dapat meraih poin sempurna dan menjadi juara grup A.

Kini, AFF secara resmi diadakan kembali dengan menggandeng e-commerce raksasa, yaitu Shopee sebagai sponsor utama turnamen klub di Asia Tenggara bernama Shopee Cup. Setelah menjadi sponsor utama Liga 1 di Indonesia, kini Shopee menjadi sponsor utama turnamen antar klub di Asia Tenggara.

Berbeda dengan turnamen AFF sebelumnya, Shopee Cup diselenggarakan untuk mempertemukan klub-klub ternama dari Asia Tenggara. Turnamen ini akan diikuti oleh klub sepak bola asal Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Brunei, Kamboja, Laos, dan Myanmar.

Chief Commercial Officer (COO) Shopee, Zhou Jun Jie mengutarakan rasa senangnya dapat bermitra dengan AFF. “Kami sangat senang dapat bermitra dengan Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF), sebagai sponsor utama dari acara perdana, Shopee Cup™. Shopee Cup™ menawarkan kesempatan bagi kami untuk terhubung dengan para penggemar di seluruh wilayah Asia Tenggara dan berinteraksi lebih dekat dengan generasi muda," ucapnya.

Melalui kerja sama ini, pihaknya berharap dapat memperluas jangkauan Shopee, dan di saat yang sama dapat tetap menghibur dan terus memberikan pengalaman menyenangkan bagi seluruh pengguna.

 

Shopee Cup Asean Club Championship. (Foto: dok istimewa)

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/11/3176904//bri_raih_the_best_contact_center_indonesia-HvZG_large.jpeg
BRI Sabet Penghargaan The Best Contact Center Indonesia Berkat Kualitas Layanan Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/298/3176868//chief_representative_meat_and_livestock_australia-WKjx_large.jpg
Soroti Pentingnya Zat Besi, MLA Kampanyekan Konsumsi Daging Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/11/3176847//ilustrasi_reklame_di_jakarta-bjZk_large.jpg
Aturan Baru Pajak Reklame Jakarta, dari Diskon 50 Persen Sampai Gratis Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/11/3176699//tring_pegadaian-xZA5_large.jpg
Aplikasi Tring! Terbaru Pegadaian, Mudahkan Semua Transaksi Finansial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/13/3176693//cosplay_expo_2025-JrPw_large.jpg
Cosplay Expo 2025 Siap Gebrak GBK, Ada Cosplayer Internasional dan Penampilan Idol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/11/3176670//pgn_stevie_awards-Wy7m_large.jpeg
PGN Group Raih Tujuh Penghargaan Stevie Awards 2025, Tegaskan Reputasi di Kancah Global
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement