Jangan Kelewatan Shopee Cup Asean Club Championship 2024/25, Ini Tanggal Pertandingannya!

JAKARTA - Masih ingat perjuangan Timnas Indonesia di ajang AFF Suzuki Cup pada 2010 silam? Saat itu, Indonesia dan Vietnam ditunjuk menjadi tuan rumah dari turnamen akbar di Asia Tenggara ini. Indonesia berhasil melaju ke final dengan catatan pertandingan yang mentereng, salah satunya dapat meraih poin sempurna dan menjadi juara grup A.

Kini, AFF secara resmi diadakan kembali dengan menggandeng e-commerce raksasa, yaitu Shopee sebagai sponsor utama turnamen klub di Asia Tenggara bernama Shopee Cup. Setelah menjadi sponsor utama Liga 1 di Indonesia, kini Shopee menjadi sponsor utama turnamen antar klub di Asia Tenggara.

Berbeda dengan turnamen AFF sebelumnya, Shopee Cup diselenggarakan untuk mempertemukan klub-klub ternama dari Asia Tenggara. Turnamen ini akan diikuti oleh klub sepak bola asal Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Brunei, Kamboja, Laos, dan Myanmar.

Chief Commercial Officer (COO) Shopee, Zhou Jun Jie mengutarakan rasa senangnya dapat bermitra dengan AFF. “Kami sangat senang dapat bermitra dengan Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF), sebagai sponsor utama dari acara perdana, Shopee Cup™. Shopee Cup™ menawarkan kesempatan bagi kami untuk terhubung dengan para penggemar di seluruh wilayah Asia Tenggara dan berinteraksi lebih dekat dengan generasi muda," ucapnya.

Melalui kerja sama ini, pihaknya berharap dapat memperluas jangkauan Shopee, dan di saat yang sama dapat tetap menghibur dan terus memberikan pengalaman menyenangkan bagi seluruh pengguna.

Shopee Cup Asean Club Championship. (Foto: dok istimewa)