Raffi Ahmad prediksi Nagita Slavina akan hamil anak ketiga tahun ini (Foto: Instagram/raffinagita1717)

JAKARTA - Raffi Ahmad sudah memiliki dua anak laki-laki dari pernikahannya dengan Nagita Slavina. Akan tetapi, pria 37 tahun itu tampaknya belum puas meski udah memiliki dua anak laki-laki tampan dan juga berbakat.

Dalam podcastnya bersama Ruben Onsu, Raffi pun mengaku bahwa ia ingin memiliki anak perempuan. Bahkan, ia meyakini bahwa di 2024 ini Nagita akan kembali mengandung calon buah hatinya.

”Mau sih (punya anak cewek) tahun ini sih berusaha lagi mau mencoba ke arah sana. Tapi kayaknya sih feeling-feeling gue sih, tahun ini hamil sih, feeling-feeling gue,” kata Raffi di podcast Ruben Onsu.

Raffi pun sempat memprediksi soal kehamilan istrinya dan menyebut jika instingnya soal kehamilan tak pernah meleset. Pasalnya, ia mengetahui betul soal kapan dirinya 'berhubungan' dengan Nagita, meski tak mengetahui pasti bulan apa sang istri menunjukkan garis dua pada test pack.

”Gue sih feeling-feeling oke lah, karena kan gue yang berbuat sama bini gue. Jadi gue yang tahu," kata Raffi.

