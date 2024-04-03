Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irish Bella Prihatin dengan Penampilan Ammar Zoni Brewokan Tak Terurus

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |20:03 WIB
Irish Bella Prihatin dengan Penampilan Ammar Zoni Brewokan Tak Terurus
Irish Bella prihatin dengan kondisi Ammar Zoni (Foto: IG Irish)
A
A
A

JAKARTA - Irish Bella turut mengomentari penampilan Ammar Zoni yang tak terawat usai mendekam di penjara.

Seperti diketahui bobot tubuh Ammar Zoni semakin membesar ditambah lagi brewoknya sangat lebat bak tak terurus.

Irish Bella pun merasa prihatin melihat hal tersebut padahal dulu Ammar Zoni sangat terurus.

Irish Bella Prihatin dengan Penampilan Ammar Zoni Brewokan Tak Terurus

"Aku prihatin banget. Apalagi dulu kami pernah berumah tangga sudah aku urus banget. Pasti prihatin sih melihat beliau dengan kondisi sekarang," ujar Irish Bella dikutip dalam program tayangan Pagi Pagi Ambyar, Rabu (3/4/2024).

Sebagai mantan istri, Irish Bella tidak bisa berbuat banyak. Saat ini ia hanya dapat memberikan dukungan kepada Ammar Zoni.

Dia juga berharap Ammar Zoni bisa berkomunikasi lagi dengan kedua anaknya. "Tapi, ya, balik lagi, aku hanya bisa lakukan support, mendoakan," kata Irish Bella.

"Membukakan pintu seluas-luasnya kepada beliau untuk kapan pun mau komunikasi sama anak-anak. Itu yang hanya bisa aku lakukan saat ini," tambahnya.

Halaman:
1 2

