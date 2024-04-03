Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denny Sumargo Takut saat Ditantang Undang Sandra Dewi ke Podcast: Ogah, Gue Nggak Berani

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |19:01 WIB
Denny Sumargo Takut saat Ditantang Undang Sandra Dewi ke Podcast: Ogah, Gue Nggak Berani
Denny Suamrgo takut ditantang undang Sandra Dewi ke Podcast (Foto: IG Densu)
A
A
A

JAKARTA - Denny Sumargo turut jadi perbincangan dalam prahara rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Hal ini karena Denny Sumargo terungkap pernah menjalin asmara dengan Sandra Dewi beberapa waktu lalu.

Densu, begitu dirinya akrab disapa, enggan dikaitkan dengan Sandra Dewi. Dirinya menghormati sang sahabat yang kini tengah dirundung masalah.

Sebagai seorang podcaster, Denny Sumargo kemudian ditantang untuk mengundang Sandra Dewi. Jika dirinya biasa menerima tantangan namun kali ini berbeda. Dirinya enggan menerima tantangan tersebut.

Denny Sumargo Takut saat Ditantang Undang Sandra Dewi ke Podcast: Ogah, Gue Nggak Berani

"Enggak berani gue undang Sandra, seriusan," ujar Denny Sumargo.

Menurut Denny Sumargo, ia menghormati Sandra Dewi yang kini membutuhkan privasi. Maka Dari itu, ia paham kondisi sang sahabat dan tak akan mengganggunya.

"Gue menghargai privasi dan perasaan dia. Kalau lu tanya 'kenapa gue enggak ngundang?' Gue menghargai lah. Gue tahu kondisinya lagi sulit buat dia dan keluarga," ujar Denny Sumargo.

 BACA JUGA:

