HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berkas Perkara Kasus Kematian Putra Tamara Tyasmara Tengah Diteliti Jaksa

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |21:45 WIB
Berkas Perkara Kasus Kematian Putra Tamara Tyasmara Tengah Diteliti Jaksa
Berkas perkara kasus kematian putra Tamara Tyasmara tengah diteliti jaksa (Foto: Instagram/tamaratyasmara)
A
A
A

JAKARTA - Kasus kematian anak Tamara Tyasmara, Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante memasuki babak baru. Berkas perkara kasus kematian tersebut bahkan telah dilimpahkan ke kejaksaan sejak seminggu yang lalu.

Hal itu disampaikan oleh Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di kantornya Selasa (2/4/2024). Dalam konferensi pers tersebut, Ade Ary menyebut bahwa pelimpahan berkas perkara masih dalam tahap satu dan tengah dalam proses penelitian oleh pihak jaksa.

"Proses penyidikan itu penyidik memberkas, kemudian penyidik mengirimkan berkas ke kejaksaan itu tahap 1 kemudian teman-teman dari Kejaksaan melakukan penelitian," ujar Ade Ary kepada awak media.

Dengan dilimpahkan ke Kejaksaan, Ade mengatakan sejauh ini pihaknya masih menunggu hasil penelitian dari pihak Jaksa. Diperkirakan berkas perkaranya akan dikembalikan dalam waktu dekat ini.

Tamara Tyasmara

Berkas perkara kasus kematian putra Tamara Tyasmara tengah diteliti jaksa (Foto: Instagram/tamaratyasmara)

"Jadi dari penyidik masih menunggu penelitian dari jaksa," ucap Ade.

Halaman:
1 2
