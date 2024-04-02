Lirik Romantis Hanin Dhiya di Lagu Semoga Selamanya

JAKARTA - Hanin Dhiya kembali dengan rilisan lagu originalnya yang berjudul Semoga, Selamanya. Lagu ini memiliki tema yang berbeda dengan lagu-lagu Hanin sebelumnya yang galau, kali ini Hanin membuat lagu dengan lirik romantis.

“Semoga Selamanya ini maknanya tentang mensyukuri adanya seseorang yang saat ini sedang bersama kita. Selain itu, lagu ini ditulis untuk menuangkan harapan-harapan baik untuk aku dan pendengar lagu ini, semoga yang baik-baik bisa berlangsung selamanya bersama kita,” kata Hanin.

Tidak butuh waktu lama bagi Hanin dalam memproses produksi lagu bergenre pop yang berdurasi 3:46 menit ini. Lagunya sendiri diciptakan oleh Hanin hanya dalam waktu satu hari. Saat proses produksi rekaman, katanya lagi, ia kembali bekerja bersama Music by Seek sebagai produser.

Di hari yang sama, official music video Semoga, Selamanya dirilis di kanal YouTube Hanin Dhiya. Music video ini juga mengambil konsep yang sejalan dengan liriknya yang romantis. Lokasi pengambilan gambar video ini, kata Hanin lagi, diambil di daerah Bandung.

“MVnya menceritakan momen ketika lagi seru-seruan bareng pasangan. Biasanya anak muda sekarang kalau lagi pacaran suka bikin video lucu-lucu atau suka videoin pacarnya diem-diem. Jadi di MV itu menampilkan point of view ketika lagi pacaran terus momen-momen lucunya diabadikan sama pasangan,” ujar Hanin.

