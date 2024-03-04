Marion Jola Sempat Pingsan saat Jadi Korban Bullying di SD, Ini Penyebabnya

Marion Jola sempat pingsan saat jadi korban bullying di SD (Foto: Instagram/lalamarionmj)

JAKARTA - Marion Jola mengatakan bahwa dirinya pernah jadi korban bullying atau perundungan sewaktu sekolah. Bahkan bullying yang dialami olehnya terjadi sejak ia masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD).

Kala itu, Lala mengatakan bahwa ia dibully ketika baru pindah sekolah dari Kupang ke Sumba. Saking parahnya, Lala bahkan sampai pingsan.

"Oh kalau itu SD, iya itu (dibully) sampai pingsan," kata Marion Jola saat berbincang dengan Praz Teguh di YouTube Deddy Corbuzier.

Sementara itu, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol itu mengatakan bahwa ia harus pindah sekolah karena mengikut kedua orangtuanya.

Marion Jola sempat pingsan saat jadi korban bullying di SD (Foto: Instagram/lalamarionmj)

"Jadi gue tuh sama orangtua itu tadinya tinggal di Kupang, lalu memutuskan tinggal di Sumba. Di Sumba ini kami tinggal di Kabupaten Baru di Sumba Tengah," jelas Marion Jola.