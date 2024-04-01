Reza Rahadian Beri Tanggapan Terkait Pemilihan Aktor Film Berdasarkan Popularitas di Media Sosial

JAKARTA - Reza Rahadian menanggapi fenomena yang kerap terjadi dimana produser atau pihak rumah produksi melibatkan seorang aktor dalam sebuah film berdasarkan jumlah followersnya atau popularitas di media sosial.

Pasalnya, saat ini popularitas di media sosial dinilai mampu mendongkrak ketenaran sebuah film atau project.

Sebagai aktor yang sudah 15 tahun lebih malang melintang di dunia seni peran, Reza menilai bahwa sah-sah saja jika memilih aktor berdasarkan jumlah followers. Hal itu tentu dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menemukan talenta-talenta baru.

Namun, jika ansambel cast dalam sebuah film seluruhnya dipilih berdasarkan popularitasnya di media sosial, ia baru menganggap jika hal itu cukup merugikan.

Reza Rahadian beri tanggapan soal aktor film yang dipilih berdasarkan kepopularitasan medsos (Foto: Instagram/officialpilarez)

"Pemilihan aktor berdasarkan followers itu, bukan tidak boleh terjadi. Boleh dan wajar. Kita kan punya ansambel cast, kalau semua based on followers, akan merugikan industri," ujar Reza Rahadian saat dijumpai di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Menurut Reza, kesempatan harus tetap terbuka luas untuk talenta berbakat meski jumlah followersnya masih sedikit. Bisa jadi, ketika mereka diberi kesempatan justru followers mereka naik drastis dan semakin populer baik filmnya maupun individunya sebagai aktor.

"Kehilangan talenta yang mumpuni,berbakat, belum punya followers yang banyak, dan akhirnya kehilangan kesempatan untuk menunjukkan talentanya," ungkapnya.

"Jadi ya tergantung, sekarang banyak kok anak-anak muda yang saya ikuti dari awal karena pertama main sama saya, followersnya masih sedikit ‘iya nih kak Reza followers aku masih segini’ terus tiba-tiba abis main judul itu followersnya boom meningkat 40-50%. Itu kan artinya peningkatan followers progressing," paparnya.