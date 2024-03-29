4 Tahun Pacaran, Ryeowook akan Menikah Akhir Mei 2024

Ryeowook dan Ari akan menikah akhir Mei 2024. (Foto: Label SJ)

SEOUL - Ryeowook Super Junior mengumumkan rencana pernikahannya dengan sang kekasih, Ari, mantan personel girl group TAHITI. Kabar tersebut diungkapkan sang idol lewat unggahannya di Instagram, pada 29 Maret 2024.

“Aku ingin mengabarkan sesuatu secara langsung kepada ELF, teman paling berharga yang selalu mencintai dan mendukungku dengan seluruh hati mereka,” katanya membuka unggahan tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (29/3/2024).

Setelah 20 tahun debut, Ryeowok merasa, fans harus menjadi orang pertama yang tahu tentang kabar pernikahannya. Setelah berpacaran beberapa tahun, dia mengaku, keinginan berumah tangga datang secara natural.

Ryeowook menegaskan, pernikahan bukan keputusan yang diambilnya dengan sembarangan. Dia mempertimbangkannya dengan cukup matang dan mendiskusikannya dengan personel Super Junior lainnya dan staf agensi.

“Aku memutuskan untuk menggelar pernikahan pada musim semi ini, tepatnya akhir Mei 2024,” katanya.

Ryeowook mengonfirmasi hubungan asmaranya dengan Ari, pada 29 September 2020. SPOTVNews kala itu melaporkan, keduanya berkenalan setelah dikenalkan teman-teman mereka.*

(SIS)