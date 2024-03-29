Vidi Aldiano Ultah ke-34, Tulis Pesan Menyentuh Berjuang Melawan Kanker

JAKARTA - Vidi Aldiano kini tengah berbahagia. Pelantun Status Palsu ini merayakan ulang tahunnya yang ke-34, hari ini Jumat (29/3/2024).

Merayakan hari jadinya, Vidi membagikan potret masa kecilnya di sosial media. Suami Sheila Dara itu juga menuliskan pesan menyentuh untuk dirinya di hari spesialnya ini.

“Vidi kecil tersayang, selamat ulang tahun. Aku hanya ingin kamu tahu kamu telah berhasil sejauh ini. Semuanya akan baik-baik saja,” tulis Vidi, di akun Instagram-nya, @vidialdiano, Jumat (29/3/2024).

Pesan haru Vidi ini ditulis seolah untuk dirinya yang masih berjuang melawan penyakit kanker ginjal yang dideritanya. Vidi mengaku bersyukur atas segala yang ia hadapi dan juga dukungan serta doa dari orang-orang terdekatnya.

“Banyak orang berdoa untukmu. Jadi kamu harus menunjukan ke mereka kamu bisa melewati ini. Kamu diberkati dan harus menunjukan berkat tersebut setiap hari,” tambah Vidi.

Vidi juga memberikan semangat untuk dirinya untuk apa yang tengah dihadapi di usia barunya. Ia juga meyakini semua yang terjadi pada hidupnya merupakan kuasa Tuhan.

Vidi pun mengucapkan terima kasih untuk para sahabat yang sudah mendoakan dirinya. Ia mengatakan bakal terus berkarya dan menebar senyuman untuk para sahabat, keluarga dan penggemarnya.

“Percaya Tuhan itu baik dan tahu semua terjadi karena ada alasannya,” sambung Vidi.

“Terima kasih untuk doanya, cuma Tuhan yang bisa balas doa-doa baik dari teman-teman semuanya,” tambahnya.