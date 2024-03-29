Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vidi Aldiano Ultah ke-34, Tulis Pesan Menyentuh Berjuang Melawan Kanker

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |17:01 WIB
Vidi Aldiano Ultah ke-34, Tulis Pesan Menyentuh Berjuang Melawan Kanker
Pesan menyentuh Vidi Aldiano di ultah ke-34 (Foto: IG Vidi)
A
A
A

JAKARTA - Vidi Aldiano kini tengah berbahagia. Pelantun Status Palsu ini merayakan ulang tahunnya yang ke-34, hari ini Jumat (29/3/2024).

Merayakan hari jadinya, Vidi membagikan potret masa kecilnya di sosial media. Suami Sheila Dara itu juga menuliskan pesan menyentuh untuk dirinya di hari spesialnya ini.

“Vidi kecil tersayang, selamat ulang tahun. Aku hanya ingin kamu tahu kamu telah berhasil sejauh ini. Semuanya akan baik-baik saja,” tulis Vidi, di akun Instagram-nya, @vidialdiano, Jumat (29/3/2024).

Vidi Aldiano Ultah ke-34, Tulis Pesan Menyentuh Berjuang Melawan Kanker

Pesan haru Vidi ini ditulis seolah untuk dirinya yang masih berjuang melawan penyakit kanker ginjal yang dideritanya. Vidi mengaku bersyukur atas segala yang ia hadapi dan juga dukungan serta doa dari orang-orang terdekatnya.

“Banyak orang berdoa untukmu. Jadi kamu harus menunjukan ke mereka kamu bisa melewati ini. Kamu diberkati dan harus menunjukan berkat tersebut setiap hari,” tambah Vidi.

Vidi juga memberikan semangat untuk dirinya untuk apa yang tengah dihadapi di usia barunya. Ia juga meyakini semua yang terjadi pada hidupnya merupakan kuasa Tuhan.

Vidi pun mengucapkan terima kasih untuk para sahabat yang sudah mendoakan dirinya. Ia mengatakan bakal terus berkarya dan menebar senyuman untuk para sahabat, keluarga dan penggemarnya.

“Percaya Tuhan itu baik dan tahu semua terjadi karena ada alasannya,” sambung Vidi.

“Terima kasih untuk doanya, cuma Tuhan yang bisa balas doa-doa baik dari teman-teman semuanya,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157097/vidi_aldiano-6mWp_large.jpg
Vidi Aldiano Jalani Pengobatan Kanker Lagi di Penang: Kali Ini Lebih Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153600/vidi_aldiano-iqzD_large.jpg
Sempat Kurus karena Kemoterapi, Vidi Aldiano: Gue Insecure Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153543/vidi_aldiano-Gk5Y_large.jpg
Sempat Kurus karena Kemoterapi, Vidi Aldiano Happy Badannya Mulai Berotot 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/33/3148839/vidi_aldiano-HvFw_large.jpg
Pihak Vidi Aldiano Upayakan Damai dengan Pencipta Lagu Nuansa Bening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/33/3148254/vidi_aldiano-4vm6_large.jpg
Alasan Sebenarnya Vidi Aldiano Hapus Lagu Nuansa Bening dari Platform Musik Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/33/3148038/yakup_hasibuan-aTBs_large.jpg
Yakup Hasibuan Sebut Gugatan Lagu Nuansa Bening Tak Berdasar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement