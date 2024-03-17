Vidi Aldiano Bisa Kembali Puasa Setelah 4 Tahun Absen Lantaran Sakit

JAKARTA - Vidi Aldiano akhirnya bisa kembali menjalankan ibadah puasa. Hal tersebut bahkan disambutnya dengan rasa haru dan bahagia, lantaran selama 4 tahun belakangan ini suami Sheila Dara itu harus absen berpuasa karena kondisi kesehatannya.

Diketahui, sejak 2019 Vidi masih harus berjuang melawan penyakit kanker ginjal yang diidapnya.

Ramadhan tahun ini pun terasa begitu istimewa. Vidi pun sempat membagikan video saat buka bersama sang istri di rumahnya untuk pertama kalinya di hari pertama puasa.

"Ramadan tahun ini buat gue lumayan super spesial karena ini Ramadan gue yang pertama untuk bisa puasa kembali setelah sakit 4 tahun ya," ujar Vidi Aldiano dikutip dari kanal YouTube STARPRO.

Vidi Aldiano bisa kembali puasa setelah 4 tahun absen (Foto: Instagram/vidialdiano)

Vidi mengaku sempat khawatir terjadi sesuatu dengan kondisi kesehatannya ketika dirinya berpuasa. Namun, kekhawatiran itu tak terjadi dan Vidi bersyukur masih bisa berpuasa dengan lancar selama beberapa hari ini.

"Jadi kayak lumayan deg-degan karena pertama kali kemarin puasa pertama tuh agak lumayan 'gimana badannya bisa menyesuaikan ga' tapi Alhamdulillah udah hari ke berapa puasa so far lancar doin aja badannya tetap kuat," sambungnya.

Pelantun Status Palsu ini mengaku begitu antusias sejak pertama kali dokter mengizinkannya untuk berpuasa. Pasalnya hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ada perbaikan di fungsi ginjalnya.

Namun, Vidi tak ingin sesumbar dengan kondisinya yang membaik karena masih dalam pantauan dokter selama satu minggu untuk melihat kondisinya apakah masih sanggup untuk berpuasa selama satu bulan penuh.

"Diizinkan puasa karena alhamdulillah ada perbaikan di fungsi ginjal aku, alhamdulillah senang banget tahun ini setelah 4 tahun ada perbaikan tapi tetap gak boleh sombong. Jujur ini masih test drive, seminggu ini coba puasa tapi harus cek dokter dulu setelah seminggu apakah boleh lanjut atau enggak gitu," ungkapnya.