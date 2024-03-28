Okin Buka Suara usai Kucing Hutan Peliharaannya Mati

JAKARTA - Niko Al Hakim alias Okin buka suara usai kucing caracal atau kucing hutan peliharaannya mati. Nala, nama kucing tersebut meregang nyawa usai mendapatkan perawatan intensif.

Lewat Instagram-nya, @okintph, bapak dua anak ini menanggapi awal mula kucing hutan peliharaannya itu mengalami sakit hingga bertubuh kurus.

“Sejak Desember 2023, saya sudah tidak lagi menempati rumah itu, karena atas kesepakatan bersama rumah itu sudah menjadi kepemilikan Rachel kembali. Dimana selama kurang lebih 5 tahun saya tinggal di rumah tersebut bersama hewan-hewan saya,” tulis Okin.

Okin menjelaskan selama 4 bulan ke belakang dirinya sudah tak lagi tinggal di rumah yang juga menjadi tempat tinggal hewan-hewannya. Ia menjelaskan rumah tersebut sudah menjadi milik sang mantan istri, Rachel Vennya.

Meski begitu, Okin memercayakan penjaga hewan untuk tetap menjaga peliharaan-peliharaannya. Ia juga menjelaskan bahwa kucing-kucingnya termasuk Nala memang sakit dan tidak mau makan.

“Dalam case ini, di hari pertama tidak mau makan, masih dipantau. Hari kedua masih tidak mau, keeper saya hub dokter dan dokter memberi saran untuk diberi madu dan makanan recovery dulu,” ungkap Okin

“Barulah hari ketiga dokter memberi infus untuk daya tahan dan diobservasi terlebih dahulu selama 3 hari sebelum tindakan lebih lanjut,” tambahnya.

Di tengah tuduhan yang ada, kekasih Regina Phoenix itu oun menegaskan dirinya tak menelantarkan hewan-hewan peliharaannya. Ia membantah tak memberikan makan kucing hutan yang berada di rumahnya.

