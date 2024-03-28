Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sopyan Dado Sempat Bersenda Gurau dengan Keluarga Sebelum Meninggal Dunia

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |14:01 WIB
Sopyan Dado Sempat Bersenda Gurau dengan Keluarga Sebelum Meninggal Dunia
Sopyan Dado sempat bersenda gurau dengan keluarga sebelum meninggal dunia (Foto: MNC Pictures)
A
A
A

TANGSEL - Istri Sopyan Dado, Dianawati, mengungkapkan momen terakhir bersama sang suami sebelum meninggal dunia karena penyakit jantung, Kamis (28/3/2024).

Dianawati menyebut, kondisi Sopyan terbilang stabil sejak menjalani perawatan di RS Fatmawati Jakarta Selatan pada Minggu (24/3/2024) lalu.

"Masih lancar masih seger bisa jalan, sempat jalan pas dirawat itu, aktivitas, nggak digotong, turun dari mobil sendiri," jelas Dianawati di rumah duka kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, hari ini.

Sopyan Dado Sempat Bersenda Gurau dengan Keluarga Sebelum Meninggal Dunia

"Akhirnya dia minta dirawat, pas itu masih di IGD jam 10 pagi ditangani dokter. Jam 2 malam baru masuk kamar perawatan," sambungnya.

Pemeran Pak RT di sinetron Tukang Ojek Pengkolan (TOP) itu juga disebut masih menyempatkan diri bergurau bersama keluarganya.

Bahkan, Sopyan Dado seakan memberi isyarat perpisahan dengan mengumpulkan anak-anaknya sesaat sebelum meninggal.

"Biasa masih sehat, masih bisa bercanda, masih sempet komunikasi sama kita, sama anak-anak, masih ketemu sama anak-anak, sama saya," jelas Dianawati.

"Dia panggil anak-anak pas jam 3 itu, nyebutin satu-satu, pada dateng tuh nemuin ayahnya, pada minta maaf tuh, becanda becanda juga," imbuhnya.

