Rizky Billar Serahkan Uang Hasil Lelang Mobil Pertamanya untuk Warga Palestina

JAKARTA - Rizky Billar ikut andil untuk membantu warga Palestina. Melalui akun Instagramnya, suami Lesti Kejora ini sempat melelang mobil pertamanya demi bisa membantu warga Palestina.

Terbaru, Billar pun akhirnya menyerahkan uang hasil lelang mobilnya pada Bang Onim, yang merupakan salah satu relawan kemanusiaan Indonesia di Gaza, Palestina. Bahkan dalam momen tersebut, Lesti dan beberapa rekannya yang lain ikut hadir untuk menjadi saksi pemberian uang hasil lelang tersebut.

"Alhamdulillah, selesai sudah proses serah terima lelang mobil pertama saya yang mana hasil pelelangan tersebut akan akan didonasikan seluruhnya untuk warga Gaza, Palestina," ujar Billar pada keterangan unggahannya.

"Semua hasil dana lelang ini 100 persen akan langsung diserahkan dan disalurkan langsung untuk bantuan warga Gaza yang diperantarai oleh @bangonim melalui yayasan beliau. Semoga ini sedikitnya bisa bermanfaat dan bisa menjadi kebaikan dan keberkahan di bulan yang penuh berkah ini," sambungnya.

Rizky Billar serahkan uang hasil lelang mobil untuk warga Palestina (Foto: Instagram @rizkybillar)





Di akhir video tersebut, Billar tampak mencium mobil BMW berwarna putih yang menjadi saksi perjuangannya berkarier di industri hiburan Tanah Air. Bahkan ia pun berharap agar pemenang lelang bisa menjaga mobil perjuangannya dengan baik. Mengingat, ada banyak kenangan antara dirinya dengan Lesti dalam mobil tersebut.

"Jazakallah khair juga buat kang @febrianagungofficial @rumah_ub yang sudah berpartisipasi. Mohon dijaga ya kang,itu mobil penuh kenangan Perempuan terakhir yang saya bawa naik mobil itu istri saya pas masih pdkt," lanjutnya.

Unggahan Billar di akun Instagramnya membuat netizen pun ramai menyanjung bapak satu anak tersebut. Bahkan tak sedikit yang memberikan respons positif atas niat baiknya membantu sesama.

"Berkah bang, diganti yang lebih lagi Aamiin," kata 23n***.