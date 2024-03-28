Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rizky Billar Serahkan Uang Hasil Lelang Mobil Pertamanya untuk Warga Palestina

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |09:20 WIB
Rizky Billar Serahkan Uang Hasil Lelang Mobil Pertamanya untuk Warga Palestina
Rizky Billar serahkan uang hasil lelang mobil untuk warga Palestina (Foto: Instagram @rizkybillar)
A
A
A

JAKARTA - Rizky Billar ikut andil untuk membantu warga Palestina. Melalui akun Instagramnya, suami Lesti Kejora ini sempat melelang mobil pertamanya demi bisa membantu warga Palestina.

Terbaru, Billar pun akhirnya menyerahkan uang hasil lelang mobilnya pada Bang Onim, yang merupakan salah satu relawan kemanusiaan Indonesia di Gaza, Palestina. Bahkan dalam momen tersebut, Lesti dan beberapa rekannya yang lain ikut hadir untuk menjadi saksi pemberian uang hasil lelang tersebut.

"Alhamdulillah, selesai sudah proses serah terima lelang mobil pertama saya yang mana hasil pelelangan tersebut akan akan didonasikan seluruhnya untuk warga Gaza, Palestina," ujar Billar pada keterangan unggahannya.

"Semua hasil dana lelang ini 100 persen akan langsung diserahkan dan disalurkan langsung untuk bantuan warga Gaza yang diperantarai oleh @bangonim melalui yayasan beliau. Semoga ini sedikitnya bisa bermanfaat dan bisa menjadi kebaikan dan keberkahan di bulan yang penuh berkah ini," sambungnya.

Rizky Billar

Rizky Billar serahkan uang hasil lelang mobil untuk warga Palestina (Foto: Instagram @rizkybillar)


Di akhir video tersebut, Billar tampak mencium mobil BMW berwarna putih yang menjadi saksi perjuangannya berkarier di industri hiburan Tanah Air. Bahkan ia pun berharap agar pemenang lelang bisa menjaga mobil perjuangannya dengan baik. Mengingat, ada banyak kenangan antara dirinya dengan Lesti dalam mobil tersebut.

"Jazakallah khair juga buat kang @febrianagungofficial @rumah_ub yang sudah berpartisipasi. Mohon dijaga ya kang,itu mobil penuh kenangan Perempuan terakhir yang saya bawa naik mobil itu istri saya pas masih pdkt," lanjutnya.

Unggahan Billar di akun Instagramnya membuat netizen pun ramai menyanjung bapak satu anak tersebut. Bahkan tak sedikit yang memberikan respons positif atas niat baiknya membantu sesama.

"Berkah bang, diganti yang lebih lagi Aamiin," kata 23n***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/33/3157341/rizky_billar-OFIf_large.jpg
Dukungan Rizky Billar untuk Lesti Kejora yang Terseret Kasus Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/33/3131495/rizky_billar-YS4R_large.jpeg
Rizky Billar Kenang Jasa Hotma Sitompul: Salah Satu Pengacara Terbaik di Negeri Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/33/3125684/rizky_billar-xe9F_large.jpg
Timnas Indonesia vs Bahrain, Rizky Billar: Harapan Itu Masih Ada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/206/3096199/rizky_billar-KAHf_large.jpeg
Intip Kocaknya Rizky Billar dan Adul di Film Amin Tanpa Iman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/33/3096187/rizky_billar-Zuzw_large.jpeg
Rizky Billar Pamer Foto USG Anak Kedua, Bentuk Hidung Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/33/3093853/rizky_billar-mi6s_large.jpeg
Rizky Billar Pamit dari Media Sosial, Ini Sebabnya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement