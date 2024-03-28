Biodata dan Agama Hasyakyla yang Viral Usai Mengaku Nyetir Sambil Mabuk

JAKARTA - Biodata dan agama Hasyakyla belakangan banyak dicari. Hal itu berhubungan dengan pernyataannya terkait menyetir mobil dalam keadaan mabuk.

Memiliki nama asli Hasyakyla Utami Kusumawardhani, perempuan yang akrab disapa Kyla ini merupakan kakak kandung dari artis Adhisty Zara, sekaligus putri dari Mario Saladin Akbar Kusumawardhana dan Sofia Yulinar.

Lahir di Bandung pada 20 Mei 2002, nama Kyla melambung usai bergabung dengan JKT48 pada akhir 2016 dan bergabung dengan Tim T. Akan tetapi, setelah hampir tiga tahun berkarier bersama JKT48, Kyla pun memutuskan untuk hengkang di 2019.

Usai hengkang dari JKT48, Kyla pun memilih untuk terjun ke dunia akting. Bahkan ia sempat bermain dalam serial web berjudul I Hear(t) You, Sajadah panjang, hingga film Halte New Normal dan Before I Met You.

Menganut agama Islam, Kyla memiliki dua saudara kandung laki-laki bernama Anakin Tangguh Kusumawardhana, Kenjiro Tesla Ascary Kusumawardhana. Ia juga merupakan cucu dari Aci, anggota grup musik Bimbo.

Baru-baru ini, nama Kyla mendadak ramai diperbincangkan oleh netizen di media sosial. Hal itu berhubungan dengan drunk textnya dengan seseorang bernama Hana, dimana Kyla mengaku mengendarai mobilnya dalam posisi mabuk hingga kendaraanya hancur lantaran menabrak.

Biodata dan Agama Hasyakyla (Foto: Instagram/hasyakyla)





"Gua di Kemang han. ancur mobil gua. Jalan aja slalu bunyi berasap. Sudah parah bgt. Setirnya nggak bisa lurus. Terus kalau jalan suka kayak kanan kiri sendiri dan bunyi kenceng banget. Gua nabrak bundaran," kata Kyla pada temannya dalam pesan WhatsApp, dikutip dari Instagram @hasyakyla.

Banyaknya netizen yang menghujatnya lantaran pengakuan tersebut, Kyla pun tak tinggal diam. Bahkan ia mencoba memberikan klarifikasi di Instagram storynya.

"Dikiranya aing teh berniat mabok at that time. Dikiranya gue ga punya pilihan lain selain nyetir sendiri / berusaha nunggu turun dulu. sok pinter cabe. gue cukup dewasa lah buat ginian, masih punya logika. dikira orang MAU kecelakaan?" tulis Hasyakyla.

"'Kalo lo mati sendiri sih bodoamat" ceunah. ceuk aing mah orang yg rambut merahnya jelek yg cpt mati mah," lanjutnya.

Unggahan Instagram story Hasyakyla itu berhasil jadi perbincangan netizen di X. Hingga akhirnya Kyla kembali buka suara membuat klarifikasi melalui akun X pribadinya.

"Duh maaf ya udah jadi orang jahat karena nyetir dalam keadaan mabuk, jahat bgt. Saya dicekokin sama org gjls malam itu di dd, bs semabuk itu krn sendirian baru putus, gpnya pilihan," tulis Hasyakyla.