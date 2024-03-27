Pihak Teuku Ryan Anggap Gugatan Ria Ricis Tak Jelas

JAKARTA - Perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan semakin memanas. Kali ini, kuasa hukum Ryan, Dedi Rizal Armidi menilai gugatan yang diajukan Ria Ricis termasuk soal hak asuh tidaklah jelas.

"Iya jadi jelas kita itu tolong majelis, ini dipertimbangkan gugatan mereka, karena ada beberapa hal yang menurut kami prematur dan tidak jelas gugatannya itu," ujar Dedi Armidi saat dihubungi awak media, Selasa, 26 Maret 2024.

Dedi juga mengatakan bahwa Teuku Ryan tak keberatan jika gugatan cerai Ria Ricis dikabulkan. Namun satu hal yang diinginkan oleh Teuku Ryan yakni soal hak asuh anak semata wayangnya, Moana.

"Kalaupun umpamanya, kita mohon artinya permohonan cerainya ini ditolak. Terus kalaupun kita dipertimbangkan dengan alasan-alasan Ryan begini-begini, mengenai Moana, tolong lah diberikan kesempatan juga, diberikan hak asuh anak," kata Dedi Armidi.

Pihak Teuku Ryan sebut gugatan Ria Ricis tidak jelas (Foto: Instagram/teukuryantr)

Sementara itu, Dedi Armidi juga menegaskan bahwa Teuku Ryan tidak pernah meminta biaya nafkah kepada Ria Ricis. Sebelumnya hal ini sempat diutarakan oleh kuasa hukum Ria Ricis, Hendra Siregar.

"Sedangkan biaya hidup itu kita tidak ada meminta sama sekali, itu aja. Kita minta gugatannya ditolak atau tidak dikabulkan lah," tegas Dedi Armidi.

"Soal biaya hidup itu keliru sekali itu Bang Hendra menyampaikan. Kita tuh nggak pernah minta ini dan nggak ada di jawaban maupun duplik kita bahwa kita meminta biaya hidup anak," tandasnya.

