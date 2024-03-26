Pihak Teuku Ryan Minta Pengacara Ria Ricis Klarifikasi Soal Kliennya Minta Nafkah

Pihak Teuku Ryan minta pengacara Ria Ricis klarifikasi terkait minta nafkah (Foto: Instagram/teukuryantr)

JAKARTA - Kuasa hukum Teuku Ryan, Dedi Armidi angkat bicara soal pernyataan pengacara Ria Ricis, Hendra Siregar.

Diketahui, Hendra Siregar sempat menyebutkan bawa Teuku Ryan melayangkan gugatan hak asuh dan nafkah anak kepada Ria Ricis.

"Saya nyatakan tidak benar dan bang Hendra sendiri sudah disampaikan, gak benar itu mas, gak tahu salahnya bang Hendra atau salahnya yang wawancara," kata Dedi Armidi saat dihubungi awak media, Selasa (26/3/2024).

Dedi juga sempat menyaksikan video saat pengacara Ria Ricis itu tengah di wawancara oleh awak media. Memang betul Hendra mengatakan bahwa Teuku Ryan meminta biaya anak kepada Ria Ricis.

"Sangat jelas sih sebenernya bang Hendra menyebutkan bahwa kita itu meminta biaya anak dan itu entah kepeleset omongan nya atau bagaimana itu," jelas Dedi Armidi.