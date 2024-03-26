Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Harga Mobil Baru Ibunda Livy Renata yang Diduga Dibeli dari Hasil Donasi

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |14:41 WIB
Harga Mobil Baru Ibunda Livy Renata yang Diduga Dibeli dari Hasil Donasi
Harga mobil ibunda Livy Renata yang diduga dibeli dari hasil donasi (Foto: IG Susana Raharjo)
JAKARTA – Selebgram Livy Renata belakangan ini menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial. Ini bermula saat dirinya mengunggah foto sang ibu yang diberikan hadiah berupa mobil mewah Mercedes-Benz.

Kehebohan netizen didasari hadiah tersebut didapatkan dari hasil donasi yang digalang oleh Livy Renata melalui platform Trakteer. Hal tersebut terungkat dari tangkapan layar yang diunggah akun X (Twitter) @howtoddresvvwell.

Harga Mobil Baru Ibunda Livy Renata yang Diduga Dibeli dari Hasil Donasi

Unggahan tersebut memperlihatkan akun Livy Renata di platform Trakteer yang menggalang donasi dengan nama “mau beliin mama mobil”. Tak diketahui berapa nominal yang ditargetkan dalam donasi tersebut, tapi nilainya sudah 60,02 persen tercapai.

Hal ini diperkuat dengan unggahan ibunda Livy Renata di akun Instagram @susana.rahardjo, yang memamerkan mobil Mercedes-Benz berwarna putih lengkap dengan pita, yang dilengkapi keterangan, “Thank you anakku @livyrenata.. Proud of you.”

Bahkan, nama Livy menjadi trending nomor satu di X (Twitter) akibat kado mewah untuk sang bunda tersebut. Salah satu akun membocorkan rincian dana sumbangan yang diterima oleh Livy Renata melalui platform Trakteer.

Untuk melakukan donasi di platform Trakteer, dilakukan dengan menyumbang berupa simboling yang dinamakan “daruma”. Satu daruma bernilai Rp70.000, sedangkan ada orang yang sampai menyumbang hingga 12 daruma.

“Karena aku gabut, maka aku iseng buat buka trakteernya livy, aku scroll sampe 2 tahun lalu (belum selesai) dan waw, 200 jutaan,” tulis akun @_L0ka dalam keterangan unggahan nilai nonasi yang didapatkan mencapai Rp234.710.000.

Lantas, Mercedes-Benz jenis apa yang diberikan oleh Livy Renata kepada sang bunda sebagai hadiah? Jika melihat dari unggahan sang bunda, itu merupakan Mercedes-Benz GLC 200 yang dibanderol mulai Rp1,4 miliaran.

Mobil jenis SUV ini dibekali mesin bensin 4 silinder segaris berkapasitas 1.991 cc, yang dapat menghasilkan tenaga 197 hp dan torsi puncak 320 Nm. Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi otomatis 9G-Tronic yang responsif dan halus.

