Usai Viral Buka Donasi Beli Mobil, Livy Renata Kini Ngemis Ingin Beli Helikopter

JAKARTA - Livy Renata mendadak viral usai membelikan ibundanya sebuah mobil mewah dengan merek Mercedes-Benz. Pasalnya ia diduga membeli mobil tersebut dari uang hasil donasi di platform Trakteer.

Terbaru, usai membelikan ibunya mobil, kini selebgram cantik itu secara terang-terangan kembali menggalang dana lagi. Kali ini, ia mengaku ingin membelikan sang ibu helikopter.

"Mau beliin mami helikopter," tulis Livy pada keterangan di platform Trakteer.

Sebagaimana diketahui, Livy sebelumnya membelikan mobil SUV seharga Rp1 miliar secara cash untuk sang ibu. Belakangan, livy pun disebut tidak hanya melakukan kampanye donasi, tetapi juga menjual foto eksklusifnya sebagai imbalan untuk orang-orang yang telah memberinya donasi.

Bahkan ada sekitar 23 konten eksklusif yang ditawarkan sebagai imbalan bagi para donatur.