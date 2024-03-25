Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengulik Profesi Ibunda Livy Renata yang Diduga Dapat Mobil dari Donasi Online

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |19:05 WIB
Mengulik Profesi Ibunda Livy Renata yang Diduga Dapat Mobil dari Donasi Online
Profesi ibunda Livy Renata (Foto: Instagram/susana.rahardjo)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Livy Renata mendadak menjadi sorotan. Hal itu berkaitan dengan dirinya yang akan membelikan sebuah mobil mewah untuk sang ibu, Susana Rahardjo.

Akan tetapi, Livy justru menuai sorotan bukan lantaran niat baiknya untuk membelikan sang ibu mobil. Melainkan, ia akan membeli mobil untuk sang ibu dari uang hasil donasi di platform Trakteer.

Sontak, hal itu membuat Livy ramai dihujat oleh netizen. Bahkan ibundanya juga tak luput dari sorotan dan membuat netizen penasaran dengan sosok ibu dari bintang series A+ tersebut.

Diketahui, Susana Rahardjo merupakan seorang pengusaha. Ia bahkan memiliki beberapa bisnis karaoke yang sudah tersebar di kota-kota besar di Indonesia dan juga bisnis properti.

Ibu Livy Renata

Profesi ibunda Livy Renata (Foto: Instagram/susana.rahardjo)


Terkait kehidupan pribadi, Susana sempat menikah dengan pengusaha asal Taiwan bernama S.A Haha O Aisuru alias ayah kandung dari Livy Renata. Namun, pernikahan mereka tak berlangsung lama, bahkan perpisahan itu terjadi saat Livy masih berusia belia.

Sebelumnya, kabar Livy membeli mobil dari uang donasi, diketahui pertama kali dari akun X @howtodresvvell yang mengunggah hasil tangkapan layar akun Trakteer milik sang selebgram. Dalam keterangan di akun Trakteer, Livy menuliskan keterangan bahwa ia membutuhkan uang untuk membelikan ibunya mobil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/33/3106489/livy_renata-eYEx_large.jpg
Biodata dan Agama Livy Renata yang Berani Sindir Deddy Corbuzier sang Letkol Tituler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/33/3106372/deddy_corbuzier_dan_livy-yGb5_large.jpg
Kronologi Perseteruan Livy Renata dan Deddy Corbuzier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/33/3105986/livy_renata-RnAG_large.jpg
Livy Renata Sindir Telak Deddy Corbuzier: Udah Tua Bukannya Diam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/612/3053590/livy_renata-LKqM_large.jpg
Gaya Livy Renata Joget TikTok, Pamer Tato di Pinggang Bikin Netizen Resah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/612/3046902/livy_renata-fGKo_large.jpg
Potret Livy Renata Pakai Piyama Melorot Pamer Tali Bra, Bikin Netizen Salah Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/612/3043558/livy_renata-HPU1_large.jpg
Livy Renata Stylish All White ke Kondangan, Netizen: Pesona Cewek Chat Senin dibalas Minggu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement