Mengulik Profesi Ibunda Livy Renata yang Diduga Dapat Mobil dari Donasi Online

JAKARTA - Selebgram Livy Renata mendadak menjadi sorotan. Hal itu berkaitan dengan dirinya yang akan membelikan sebuah mobil mewah untuk sang ibu, Susana Rahardjo.

Akan tetapi, Livy justru menuai sorotan bukan lantaran niat baiknya untuk membelikan sang ibu mobil. Melainkan, ia akan membeli mobil untuk sang ibu dari uang hasil donasi di platform Trakteer.

BACA JUGA: Ibunda Livy Renata Tutup Komentar Instagram usai Pamer Mobil Mewah

Sontak, hal itu membuat Livy ramai dihujat oleh netizen. Bahkan ibundanya juga tak luput dari sorotan dan membuat netizen penasaran dengan sosok ibu dari bintang series A+ tersebut.

Diketahui, Susana Rahardjo merupakan seorang pengusaha. Ia bahkan memiliki beberapa bisnis karaoke yang sudah tersebar di kota-kota besar di Indonesia dan juga bisnis properti.

Profesi ibunda Livy Renata (Foto: Instagram/susana.rahardjo)





Terkait kehidupan pribadi, Susana sempat menikah dengan pengusaha asal Taiwan bernama S.A Haha O Aisuru alias ayah kandung dari Livy Renata. Namun, pernikahan mereka tak berlangsung lama, bahkan perpisahan itu terjadi saat Livy masih berusia belia.

BACA JUGA: Livy Renata Tegaskan Tidak Open Donasi untuk Beli Mobil Baru Ibunda

Sebelumnya, kabar Livy membeli mobil dari uang donasi, diketahui pertama kali dari akun X @howtodresvvell yang mengunggah hasil tangkapan layar akun Trakteer milik sang selebgram. Dalam keterangan di akun Trakteer, Livy menuliskan keterangan bahwa ia membutuhkan uang untuk membelikan ibunya mobil.