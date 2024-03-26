Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Celine Evangelista saat Ditanya Bunda Corla Soal Agama yang Dianut

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |14:45 WIB
Reaksi Celine Evangelista saat Ditanya Bunda Corla Soal Agama yang Dianut
Reaksi Celine Evangelista saat ditanya soal agama oleh Bunda Corla (Foto: Instagram/celine_evangelista)
JAKARTA - Bunda Corla sempat tampil bersama Celine Evangelista dalam live TikTok beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Bunda Corla sempat menanyakan soal agama yang dianut oleh bintang film Sosok Ketiga tersebut.

Diketahui, live yang dilakukan Celine dan Bunda Corla terjadi saat waktu sahur di Indonesia. Hal itu tampaknya membuat Bunda Corla bertanya soal agama yang dianut Celine, mengingat mantan istri Stefan William tersebut bangun saat sahur.

"Celine bukannya Nasrani? Islam ya?," tanya Bunda Corla pada Celine.

Pengakuan Celine kemudian membuat Bunda Corla bertanya-tanya. Namun bukannya menjawab, mantan istri Stefan William ini hanya tertawa renyah

Celine Evangelista

Reaksi Celine Evangelista saat ditanya soal agama oleh Bunda Corla (Foto: Instagram/celine_evangelista)


Mendapat pertanyaan dari Bunda Corla, Celine pun hanya tertawa dan tak memberikan jawaban pasti. Sampai akhirnya, BUnda Corla pun mempersilahkan ibu empat anak itu untuk menyantap sahur.

"Oh ya biarlah dia mau sahur," lanjut Bunda Corla.

Sama seperti Bunda Corla, netizen di Indonesia juga cukup penasaran dengan agama yang dianut oleh wanita 31 tahun itu. Hal itu membuat kolom komentar unggahan @helmi_miller ramai dikomentari oleh netizen.

"Bunda mewakili netizen pertanyaan nya," kata 66bron***.

