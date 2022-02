SELEBGRAM seksi sekaligus gamers Livy Renata dijuluki crazy rich. Dia membingkar seola kehidupan pribadinya yang berkaitan erat dengan gamers.

Dengan pesona sebagai e-gilrl yang polos dan mengemaskan, Livy banyak mencuri perhatian. Terlebih ketika dicap sebagai Crazy Rich, selebgram cantik begitu ditelusuri kehidupannya hingga penampilan-penampilan seksinya lewat unggahan berbagai akun media sosialnya.

Tetapi sejak dinobatkan menjadi brand ambassador dari tim esports ternama yakni Alter Ego, membuat mahasiswi jurusan marketing disalah satu Universitas di Sydney Australia tersebut. Sangat kental dengan dunia gamers yang telah geluti semenjak kecil.

Hal itu disampaikan Livy Renata diKanal YouTube Dodit Mulyanto. Livy mengungkapkan dirinya mengawali dunia Gamers sejak kecil. Dengan bermain Game Pokemon pada waktu itu.

"Dari kecil, enggak dari lahir, I think semuanya Game nggak sih. Kaya pokemon, world crossing. Kalau Game Pokemon itu saya baru lahir. Kaya keluar game nya kan, terus main di Pokemon to the ex," ujar Livy diKanal YouTube Dodit Mulyanto, dikutip MNC Portal Indonesia Minggu (27/2/2022).

Tak sekadar hobi bermain Game. Ternyata Livy Renata memiliki idola di dunia games. Menurutnya sosok Felix 'PewDiePie' Kjellberg, Shourd (Michkael Grzesiek) serta Markliplier atau dikenal Mark Fischbach yang ia begitu kagumi. Bahkan selebgram 21 tahun itu mengatakan bahwa tiga sosok yang ia sebutkan sebelumnya merupakan para Gamers yang begitu besar di Channel YouTube. "Ai kaya ngomong yang gede-gede di platform YouTube gitu. Dan itu gede banget," ucapnya. Begitu juga dia mengakui bahwa Just No Limit menjadi salah gamers yang terbesar di platfrom YouTube. "Setau saya Just No Limit Gede kan followersnya. I think juga banyak tapi I no watchin," jelasnya.