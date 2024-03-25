Jelang Umrah, Rebecca Klopper Sibuk Jalani Manasik

JAKARTA - Impian Rebecca Klopper untuk berangkat ke tanah suci guna menjalankan ibadah umroh tampaknya akan segera terwujud.

Di bulan Januari lalu, wanita yang akrab disapa Becca ini mengungkap keinginannya untuk menjalani ibadah umroh dengan sahabatnya, Syifa Hadju.

Pasalnya, Syifa Hadju menjadi teman yang selalu mengingatkannya akan nilai-nilai kebaikan hingga mengajaknya ikut kajian agama.

Kini, Becca pun membagikan potret saat mengikuti manasik umroh. Becca memperlihatkan seorang ustad yang tengah menjelaskan soal umroh kepada para peserta manasik.

Di unggahan Instagram Story lainnya, Becca membagikan cerita saat dirinya bertemu dengan salah satu jamaah yang juga tengah mengikuti manasik umroh. Dari unggahan tersebut diketahui bahwa Becca akan berangkat bersama rekan-rekannya di bulan April mendatang.

Namun, belum diketahui apakah rekan yang dimaksud salah satunya adalah Syifa Hadju atau rekan yang lain. Becca juga tak menyebutkan tanggal keberangkatannya.

"Tadi lagi manasik tiba-tiba pengin ke toilet, keluar papasan sm jamaah juga, diajak ngobrol pas lagi cuci tangan ditoilet. 'eh becca ya? kamu sama siapa? berangkat kapan?' 'Iya kak. Aku sama temen-temen hehe, berangkat tanggal x bulan depan," ujar Becca dikutip dari keterangan unggahan Instagram story akun pribadinya @rklopperr.

Keinginan Becca untuk melaksanakan umroh bersama sahabatnya itu baru-baru ini diungkap ketika dirinya diajak Syifa Hadju untuk mengikuti kajian Ustadz Hanan Attaki. Mantan kekasih Fadly Faisal itu mengaku dirinya sudah lama ingin mengikuti acara serupa lantaran dirinya memiliki banyak pertanyaan terkait agama yang belum ditemukan jawabannya.