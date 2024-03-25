Sabrina Chairunnisa Akan Pergi ke Korea Usai Mengalami Keracunan

Sabrina Chairunnisa akan ke Korea usai keracunan makanan (Foto: Instagram/sabrinachairunnisa_)

JAKARTA - Sabrina Chairunnisa masih tetap produktif menjalani hari-harinya meski sempat dilarikan ke UGD beberapa waktu lalu. Hal itu terjadi lantaran ia mengalami keracunan makanan.

Meski kondisinya sempat kurang fit, istri Deddy Corbuzier ini tetap saja tak mengurungkan niatnya untuk pergi ke Korea.

Diketahui, kepergian Sabrina ke Korea lantaran ia memiliki pekerjaan di sana. Bahkan ia pun sempat membagikan video yang memperlihatkan momen keberangkatannya hingga tiba di Korea untuk meeting beberapa minggu lalu.

Dalam video yang diunggahnya itu, Sabrina mengungkap bahwa dirinya bolak-balik ke Korea bukan untuk liburan atau healing layaknya yang kerap dilakukan oleh turis asal tanah air. Melainkan, Sabrina harus melakukan meeting untuk project terbarunya.

Nampaknya, Sabrina akan sering menyambangi Korea khususnya kota Seoul untuk mengurus project terbarunya ini.

"Sampai berjumpa lagi Seoul untuk meeting selanjutnya can't waittttt," ujar Sabrina Chairunnisa dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @sabrinachairunnisa_, Senin (25/3/2024).

Video tersebut merupakan kompilasi kegiatannya selama berada di Korea awal Maret lalu. Namun, Sabrina masih belum ingin membongkar sesuatu yang akan dikerjakannya di Korea hingga saat ini.