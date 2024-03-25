Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ivan Gunawan Lengkapi Rumah Tahfiz Qurannya dengan Fasilitas Kasur

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |18:05 WIB
Ivan Gunawan Lengkapi Rumah Tahfiz Qurannya dengan Fasilitas Kasur
Ivan Gunawan lengkapi rumah tahfiznya dengan fasilitas kasur (Foto: Instagram/ivan_gunawan)
A
A
A

JAKARTA - Ivan Gunawan merupakan salah satu selebriti yang memiliki jiwa sosial tinggi. Bukan hanya mendirikan Masjid di Uganda, pria yang berprofesi sebagai desainer ini juga membangun rumah untuk para penghafal Alquran.

Menariknya, tak hanya membangun rumah untuk para tahfiz Quran. Igun juga melengkapi rumah tersebut dengan berbagai fasilitas, salah satunya kasur demi kenyamanan mereka saat tidur.

Momen Igun membelikan kasur untuk para tahfiz Quran pun dibagikan di akun sosial medianya.

"Alhamdulilah Kasur anak anak sudah sampai ... bisa tidur nikmat & berkualitas," tulis Ivan Gunawan dalam keterangan video.

Ivan Gunawan

Ivan Gunawan lengkapi rumah tahfiznya dengan fasilitas kasur (Foto: Instagram/ivan_gunawan)

Unggahan Igun pun sontak dibanjiri oleh komentar dari para netizen. Bahkan tak sedikit dari netizen yang mengaku kagum dengan sikap dermawannya.

Halaman:
1 2
