HOT GOSSIP

Irish Bella Minta Ammar Zoni Tak Abai soal Nafkah Anak

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |22:12 WIB
Irish Bella Minta Ammar Zoni Tak Abai soal Nafkah Anak
Irish Bella minta Ammar Zoni tak abai soal nafkah anak. (Foto: Instagram/@_irishbella_)
A
A
A

 

JAKARTA - Irish Bella memberi kelonggaran pada mantan suaminya, Ammar Zoni, terkait besaran nafkah anak yang harus dibayarnya per bulan. Dari angka Rp10 juta yang ditetapkan pengadilan, dia hanya perlu membayar Rp500.000 per bulan. 

Kelonggaran itu, diberikan Irish karena dia menyadari kondisi sang mantan suami yang tengah menghadapi kasus narkoba. Berada di penjara tanpa penghasilan tentu sangat berat untuk Ammar. 

“Saya tidak mau membebani dia. Karena saya tahu kondisi seperti apa yang sedang dijalaninya saat ini,” kata ibu dua anak tersebut dalam program Berkahnya Ramadhan, seperti dikutip Sabtu (23/3/2024). 

Meski memberi kelonggaran, Irish berharap, Ammar tidak abai dengan kewajibannya menafkahi kedua anak mereka. “Laki-Laki itu ada tanggung jawab yang harus dipenuhinya sebagai kepala keluarga. Kewajiban untuk menafkahi,” tuturnya. 

Irish Bella minta Ammar Zoni tak abai soal nafkah anak. (Foto: Instagram)

Irish Bella mengungkapkan, komunikasinya dengan Ammar Zoni masih berjalan dengan baik Dia bahkan mempersilakan jika mantan suaminya itu ingin bertemu dengan anak-anaknya.

Irish Bella menikah dengan Ammar Zoni paa 28 April 2019 dan dikaruniai dua anak. Namun secara mengejutkan dia menggugat cerai Ammar di Pengadilan Agama Depok, pada 6 November 2023.*

(SIS)

