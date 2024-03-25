Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

5 Musisi Indonesia yang Identik dengan Lagu Religi Populer

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |14:03 WIB
5 Musisi Indonesia yang Identik dengan Lagu Religi Populer
Musisi Indonesia yang identik dengan lagu religi populer. (Foto: Instagram/@opick_tomboati)
A
A
A

JAKARTA - Deretan musisi Indonesia yang identik dengan lagu religi populer. Sebagian dari mereka bahkan akhirnya dikenal sebagai penyanyi religi bernuansa Islami dengan lagu-lagu penyejuk hati dan lirik penuh makna. 

Sementara lainnya, memang telah cukup populer sebagai penyanyi/band. Lagu religi yang mereka rilis kemudian booming dan selalu diputar setiap bulan Ramadan tiba. Berikut lima musisi Indonesia yang identik dengan lagu religi populer seperti dikutip dari berbagai sumber:

1.Bimbo

Berdiri pada 1966, Bimbo merupakan band asal Bandung yang digawangi tiga kakak beradik: Sam, Acil, dan Jaka Bimbo. Pada awal berdirinya, gaya bermusik Bimbo mendapat banyak pengaruh dari Bee Gees. 

Musisi Indonesia yang identik dengan lagu religi populer. (Foto: Bimbo/Istimewa)

Dalam karya-karyanya, Sam cs bercerita tentang cinta, lingkungan hidup, dan kondisi sosial politik. Tak jarang mereka juga bertutur tentang Sang Pencipta dalam karyanya. Sederet lagu religi populer pernah dirilis band ini, dari Tuhan hingga Sajadah Panjang.

2.Opick

Sebelum dikenal sebagai penyanyi religi, Aunur Rofiw Lil Firdaus memulai debutnya di genre Pop dengan merilis album ‘Pasar Malam di Kepalamu’, pada 1992. Dia kemudian merilis dua album Pop lainnya: ‘Jejak Langkah’ (1999) dan ‘Tak Ada Habisnya’ (2003).

 Musisi Indonesia yang identik dengan lagu religi populer. (Foto: Opick/Instagram/@opick_tomboati)

Namanya dikenal luas lewat lagu ciptaannya berjudul Dealova yang dinyanyikan Once Mekel pada 2005. Pada tahun yang sama, dia mulai merilis album religi bertajuk ‘Istighfar’. Sederet lagu religi populer sudah dihasilkannya, seperti Tombok Ati dan Bila Waktu Tlah Berakhir.

3.Gigi

Musisi Indonesia yang identik dengan lagu religi populer selanjutnya adalah Gigi. Band rock satu ini dibentuk Armand Maulana dan Dewa Budjana pada Maret 1994. Sejauh ini, mereka sudah merilis 15 album studio dan menghasilan sederet lagu hits, seperti Nakal dan 11 Januari.

 Musisi Indonesia yang identik dengan lagu religi populer. (Foto: Band Gigi/Instagram/@gigibandofficial)

Namun pada 2004, Gigi merilis album religi bertajuk ‘Raih Kemenangan’ yang melambungkan lagu Perdamaian. Menariknya, lagu tersebut mereka aransemen ulang dengan musik yang lebih ngerock. Selama 19 tahun terakhir, Gigi sudah merilis 9 album religi.

Halaman:
1 2
