Komika Singgih Sahara Dikeluarkan dari Komunitas Stand Up Comedy Semarang

JAKARTA - Komika Singgih Sahara resmi dikeluarkan dari Komunitas Stand Up Comedy kota Semarang. Dikeluarkannya Singgih Sahara dari komunitas tersebut berhubungan dengan dugaan penipuan uang donasi Rp250 juta yang dilakukan olehnya.

Kabar tersebut diungkap langsung oleh Instagram, @standupindosmg. Disampaikan bahwa Singgih sudah bukan lagi bagian komika dari komunitas tersebut.

BACA JUGA: Komika Singgih Sahara Diduga Lakukan Penipuan Berkedok Penggalangan Dana hingga Rp 250 Juta

“Mulai hari ini, Sabtu 23 Maret 2024 kami memutuskan untuk mencabut status keanggotaan saudara SINGGIH SAHARA dan di-blacklist dari segala kegiatan Komunitas Stand-Up Comedy Kota Semarang,” tulis akun tersebut, dikutip Minggu (24/3/2024).

“Saudara SINGGIH SHAHARA kami anggap telah melanggar etika dan moral dalam berkomunitas dan bersosial media, serta sangat melukai banyak anggota komunitas kami dan orang lain yang dengan niat baik ingin membantunya,” tambah akun tersebut.

Singgih Sahara dikeluarkan dari komunitas Stand Up Comedy Semarang (Foto: Facebook)





Komunitas Stand-Up Comedy Semarang ini mengatakan Singgih telah melanggar etika dan moral atas dugaan dirinya yang memakai uang bantuan tersebut.

Tak hanya mengeluarkan Singgih, komunitas ini juga mendukung penuh apapun tindakan yang ingin diambil para korban untuk komika tersebut. Hal itu dilakukan demi memberikan efek jera dan tak terjadi peristiwa serupa.

BACA JUGA: Komika Singgih Sahara Dituding Gunakan Uang Donasi Rp250 Juta untuk Judi Online

“Kami mendukung sepenuhnya langkah apapun yang akan diambil berdasarkan kesepakatan para korban terhadap saudara SINGGIH SHAHARA untuk dapat ditindak sebagaimana mestinya, sebagai pembelajaran untuk kita semua di kemudian hari,” jelasnya.