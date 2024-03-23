Irish Bella Akui Alami Trauma usai Cerai dari Ammar Zoni

JAKARTA - Bagi Irish Bella, tahun 2023 hingga awal 2024 menjadi momen terberat dalam hidupnya. Hal itu karena dia harus mengalami dua peristiwa pahit, kasus narkoba Ammar Zoni dan perceraiannya dengan sang aktor.

Dua peristiwa itu diakui aktris berdarah Belgia-Indonesia tersebut membuatnya trauma. "Trauma pasti ada sih. Saya enggak bisa bohong bilang tidak ada trauma," kata ibu dua anak tersebut dikutip dari program Berkahnya Ramadhan, Sabtu (23/3/2024).

Kendati begitu, ibu dua anak tersebut berusaha menyembuhkan luka hati seiring berjalannya waktu. "Sampai sekarang pun masih berprogress sambil menyembuhkan luka dengan berjalannya waktu," katanya.

Irish Bella menegaskan, meski telah bercerai namun dia tidak pernah menutup akses komunikasi dengan Ammar Zoni. "Komunikasi dengan Bang Ammar masih berjalan baik karena memang aku tidak menutup akses sama sekali."

Pengadilan Agama Depok resmi memutus cerai pernikahan Irish Bella dan Ammar Zoni, pada 1 Februari 2024. Hak asuh kedua anak mereka diserahkan kepada sang aktris di mana Ammar berkewajiban menafkahi anaknya sebesar Rp10 juta per bulan.

Tak ingin mempersulit sang mantan suami, Irish mengaku, tak keberatan jika mantan suaminya memberikan nafkah sebesar Rp500.000 per bulan. Dia cukup menyadari kondisi sang suami yang masih mendekam di dalam penjara.*

