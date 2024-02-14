Alasan Cakra Khan Berulang Kali Jalani Rekaman Lagu Rindu Tak Bersuara

JAKARTA - Cakra Khan mengaku emosional ketika mempersembahkan lagu berjudul "Rindu Tak Bersuara". Lagu tersebut diketahui masuk dalam album terbarunya bertajuk DIVINE.

Diketahui, lagu berjudul "Rindu Tak Bersuara" merupakan lagu ciptaan Alffy Rev yang kembali diaransemen ulang.

"Beuh harus dengerin, luar biasa makanya saya jarang-jarang kalau rekaman tuh biasanya sekali jalan diam di studio, kalau ini jedanya lumayan lama," ujar Cakra Khan saat ditemui baru-baru ini.

Pelantun Kekasih Bayangan ini mengatakan bahwa ia sering kali meneteskan air mata selama membawakan lagu "Rindu Tak Bersuara". Maka tak heran jika emosinya mendadak naik hingga rekaman suara pun menjadi terhambat.

Cakra Khan berulang kali jalanin rekaman lagu 'Rindu Tak Bersuara' (Foto: Instagram/cakra.khan)

"Jadi saya beresin dulu bait, kan biasanya kalau nangis suara jadi bedakan, emosinya mengganggu suara, keluar dulu, santai dulu. Itu pokoknya rekaman paling lama," jelas Cakra Khan.

Cakra mengatakan bahwa emosinya saat membawakan lagu tersebut membuat ia harus berulang kali melakukan take vokal untuk lagu Rindu Tak Bersuara. Pasalnya lagu yang dipopulerkan oleh Alffy Rev & Feby Putri itu memang cukup related dengan perjalanan hidupnya.

"Saya enggak bisa sehari dan besoknya coba lagi karena udah enggak bisa kontrol emosi, karena di lagu itu totally dibikin beda, karena Alfi Rev itu cerita gini-gini dan dia arrange part-nya kayak tenang tahan dan di mana part gue teriak sekuat tenaga lu. Jadi memang luar biasa," tutur Cakra Khan.

