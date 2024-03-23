Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Gaet Ang Sharly, Risty Tagor Rilis Lagu Sabar Tak Ada Batasnya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |10:42 WIB
Gaet Ang Sharly, Risty Tagor Rilis Lagu <i>Sabar Tak Ada Batasnya</i>
Risty Tagor rilis single religi Sabar Tak Ada Batasnya. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Risty Tagor merilis lagu Sabar Tak Ada Batasnya di momen Ramadan. Lagu yang digarapnya bersama musisi Ang Sharly itu sebenarnya lagu religi yang dikemas dengan irik general agar bisa dinikmati semua kalangan. 

“Jadi, aku sama Kak Ang bikin lagu religi yang liriknya tidak terdengar terlalu Islami. Alasannya, agar lagu ini bisa didengarkan dan dinikmati semua kalangan,” ujarnya saat ditemui di Pesona Square Depok, Jawa Barat, pada 22 Maret 2024. 

Saat Aang Sharly memperdengarkan melodi Sabar Tak Ada Batasnya, Risty menulis lirik lagu tersebut saat tengah menikmati waktu bersama keluarganya di sebuah pusat perbelanjaan. Dia mengaku, mall yang biasanya ramai hari itu terasa sepi. 

“Jadi, aku punya waktu untuk sendiri dan mendengar melodi yang sudah dikirimkan Kak Ang. Saat itulah aku berpikir bahwa ketika seseorang melibatkan Tuhan dalam hidupnya, insya Allah semua akan berjalan baik,” tuturnya. 

Risty Tagor rilis single religi Sabar Tak Ada Batasnya. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

Setelah mendengarkan melodinya, lirik pertama yang ditulis Risty Tagor adalah ‘Hidup adalah kisah perjalanan usia’. Bagian itu ditulisnya setelah melihat bahwa ibunya semakin tua dan anak-anaknya tumbuh semakin besar. 

“Aku yang kayak, ‘Duh, hidup secepat itu ya ternyata bergulirnya. Setelah ini, kita mau ke mana dan mau ngapain lagi?’ Saat aku melihat mereka lagi lirik lain keluar ‘Kadang aku bersedih melihat mereka yang kita sayang terluka’. Itu relate banget sih,” katanya. 

Mendalami melodi lagu Sabar Tak Ada Batasnya, Risty merasa bahwa lagu tersebut sangat sentimental. Bagian lain lirik lagu tersebut berbunyi, ‘Nyatanya dunia hanya sebatas dunia. Keterbatasan ini ada penawarnya.’ 

“Artinya, setiap kita merasa mentok ya bersabar saja. Yang bisa kita lakukan adalah bersabar, bersujud, dan berdoa. Jadi, itulah pesan yang mau kami sampaikan lewat lagu Sabar Tak Ada Batasnya

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/33/3073844/risty_tagor-74Dj_large.jpg
Reaksi Risty Tagor Usai Dicibir Punya Anak dari 3 Ayah Berbeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019698/risty-tagor-dapat-undangan-haji-dari-raja-salman-ini-keajaiban-untuk-aku-nl1SBUv5CS.jpg
Risty Tagor Dapat Undangan Haji dari Raja Salman: Ini Keajaiban untuk Aku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/33/2992683/tradisi-dan-konsep-baju-lebaran-2024-ala-risty-tagor-kwCcsiwxJL.jpg
Tradisi dan Konsep Baju Lebaran 2024 ala Risty Tagor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/33/2992186/respons-bijak-risty-tagor-saat-dapat-hujatan-dari-netizen-dC3OZ57I84.jpg
Respons Bijak Risty Tagor saat Dapat Hujatan dari Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/33/2991741/risty-tagor-enggan-beri-hadiah-untuk-anak-meski-full-berpuasa-ZblYxj1A9m.jpg
Risty Tagor Enggan Beri Hadiah Untuk Anak Meski Full Berpuasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/33/2991454/risty-tagor-bersyukur-anaknya-mudah-diajarkan-berpuasa-66OZTRq4bS.jpg
Risty Tagor Bersyukur Anaknya Mudah Diajarkan Berpuasa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement