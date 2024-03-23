Gaet Ang Sharly, Risty Tagor Rilis Lagu Sabar Tak Ada Batasnya

JAKARTA - Risty Tagor merilis lagu Sabar Tak Ada Batasnya di momen Ramadan. Lagu yang digarapnya bersama musisi Ang Sharly itu sebenarnya lagu religi yang dikemas dengan irik general agar bisa dinikmati semua kalangan.

“Jadi, aku sama Kak Ang bikin lagu religi yang liriknya tidak terdengar terlalu Islami. Alasannya, agar lagu ini bisa didengarkan dan dinikmati semua kalangan,” ujarnya saat ditemui di Pesona Square Depok, Jawa Barat, pada 22 Maret 2024.

Saat Aang Sharly memperdengarkan melodi Sabar Tak Ada Batasnya, Risty menulis lirik lagu tersebut saat tengah menikmati waktu bersama keluarganya di sebuah pusat perbelanjaan. Dia mengaku, mall yang biasanya ramai hari itu terasa sepi.

“Jadi, aku punya waktu untuk sendiri dan mendengar melodi yang sudah dikirimkan Kak Ang. Saat itulah aku berpikir bahwa ketika seseorang melibatkan Tuhan dalam hidupnya, insya Allah semua akan berjalan baik,” tuturnya.

Setelah mendengarkan melodinya, lirik pertama yang ditulis Risty Tagor adalah ‘Hidup adalah kisah perjalanan usia’. Bagian itu ditulisnya setelah melihat bahwa ibunya semakin tua dan anak-anaknya tumbuh semakin besar.

“Aku yang kayak, ‘Duh, hidup secepat itu ya ternyata bergulirnya. Setelah ini, kita mau ke mana dan mau ngapain lagi?’ Saat aku melihat mereka lagi lirik lain keluar ‘Kadang aku bersedih melihat mereka yang kita sayang terluka’. Itu relate banget sih,” katanya.

Mendalami melodi lagu Sabar Tak Ada Batasnya, Risty merasa bahwa lagu tersebut sangat sentimental. Bagian lain lirik lagu tersebut berbunyi, ‘Nyatanya dunia hanya sebatas dunia. Keterbatasan ini ada penawarnya.’

“Artinya, setiap kita merasa mentok ya bersabar saja. Yang bisa kita lakukan adalah bersabar, bersujud, dan berdoa. Jadi, itulah pesan yang mau kami sampaikan lewat lagu Sabar Tak Ada Batasnya.