Vidi Aldiano Jadi Investor di Restoran Jepang Berkonsep Private Room

JAKARTA - Vidi Aldiano dikenal sebagai seorang penyanyi, pembawa acara podcast dan juga juri ajang pencarian bakat bernyanyi. Pencapaiannya tersebut rupanya belum bisa membuat suami Sheila Dara Aisha ini puas.

Oleh karenanya, Vidi pun mencoba peruntungannya untuk menjadi pengusaha dengan menjajal bisnis kuliner. Bahkan ia sendiri diketahui merupakan seorang investor dari sebuah restoran Jepang.

Diketahui, Vidi merupakan investor dari sebuah restoran Jepang bernama Chanba Private Room Grill. Berbeda dengan restoran Jepang lainnya di Indonesia, Chanba Private Room Grill menawarkan konsep all private Japanese grill dining yang tidak hanya menawarkan hidangan berkualitas tinggi, tapi juga suasana intim dan eksklusif bagi para tamu.

Restoran yang menjadi bagian dari Tasa Group ini diketahui sudah memiliki dua cabang. Terbaru, restoran ini berdiri di Gafoy Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Vidi Aldiano jadi investor di restoran Jepang (Foto: Instagram/vidialdiano)





"Kami senang bisa menjadi bagian dari Chanba Private Room Grill, sebuah inovasi dalam industri restoran Jepang di Indonesia. Dengan pembukaan cabang kedua ini, kami berharap dapat memberikan pengalaman kuliner yang tak tertandingi kepada pengunjung kami di Kelapa Gading," ujar Vidi Aldiano, baru-baru ini.

Komisaris Tasa Group, Kevin Sanjaya, mengaku ingin apabila restoran ini menjadi tujuan utama para pecinta kuliner yang tengah mencari restoran dengan konsep Jepang. Dia juga berharap pengunjung mendapatkan pengalaman tak terlupakan.

BACA JUGA: Vidi Aldiano Akhirnya Rasakan Puasa Pertama Bareng Istri Setelah 2 Tahun Menikah

"Chanba Private Room Grill adalah jawaban atas kebutuhan akan tempat bersantap yang tidak hanya lezat, tetapi juga memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Dengan konsep all private Japanese grill dining, kami bangga bisa membawa konsep ini ke kawasan Utara Jakarta dan melanjutkan kesuksesan kami sebelumnya," ucap Kevin Sanjaya.

Dio Santoso dan juga Andre Tanuwijaya selaku Co-Founder Tasa Group, mengatakan bahwa pihaknya akan selalu menjanjikan pengalaman bersantap yang tak terlupakan dengan layanan yang superior. Sementara itu, A⁠nastasia Adeline sebagai shareholder Chanba Gafoy mengaku sangat bersemangat dengan hadirnya cabang terbaru Chanba Grill ini.