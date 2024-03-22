Polisi Tangkap Penyebar Informasi Kasus Narkoba Lee Sun Kyun

INCHEON - Unit Investigasi Anti-Korupsi dan Kejahatan Keuangan Kepolisian Gyeonggi Selatan menangkap A, polisi senior dari Kepolisian Incheon Metropolitan berinisial A atas dugaan membocorkan penyelidikan kasus narkoba Lee Sun Kyun.

Bersamaan dengan penangkapan tersebut, Allkpop melaporkan, Kepolisian Gyeonggi Selatan juga melakukan penggeledahan dan penyitaan kedua di Kepolisian Incheon Metropolitan.

Penyelidikan atas kemungkinan pembocoran informasi penyelidikan kasus Lee Sun Kyun itu sebenarnya dilakukan Kepolisian Gyeonggi Selatan atas permintaan Kepolisian Incheon, pada Januari silam.

Hal itu dilakukan untuk memastikan penyelidikan dilakukan secara adil dan transparan. Setelah ditangkap, A akan dikirimkan ke Kepolisian Gyeonggi Selatan untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut.

Aktor Lee Sun Kyun ditemukan meninggal dunia di dalam mobilnya yang terparkir di Taman Waryong, kawasan Jongno-gu, Seoul, pada 27 Desember 2023. Dia meninggal karena menghirup asap briket batu bara di dalam mobil.

Bintang drama Pasta itu meninggal dunia hanya selang 3 hari setelah pemeriksaan ketiga kasus narkoba yang menjeratnya, pada 24 Desember 2023. Dia mengklaim, tidak bersalah dan merasa dijebak untuk memakai narkoba.

Saat pemeriksaan, Lee Sun Kyun mengatakan, dia tak tahu obat yang dipakainya adalah narkoba. Pernyataan berbeda diungkapkan saksi yang merupakan hostes sebuah bar mewah di kawasan Gangnam, Seoul.