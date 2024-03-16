Sempat Agnostik, Vidi Aldiano Dapat Hidayah Usai Sakit Kanker Ginjal

JAKARTA - Vidi Aldiano mengungkap perjalanan religinya dalam mengenal Tuhan. Dia mengaku sempat menganut Agnostik alias tak percaya keberadaan Tuhan.

Momen itu terjadi ketika dirinya banyak mempelajari agama dan kepercayaan selain Islam saat kuliah di luar negeri. Di sana, dia juga bergaul dengan orang-orang yang memiliki latar belakang agama berbeda.

"Jadi dari zaman aku kuliah, kan aku sempat kuliah di Jakarta, abis itu aku lanjut kuliah di luar negeri, nah di luar negeri itu aku lebih cari tahu lagi gitu tentang agama," kata Vidi Aldiano dalam pocdast Login Deddy Corbuzier, dikutip Okezone, Sabtu (16/3/2024).

Kala itu, Vidi yang sejatinya seorang muslim, justru merasa imannya semakin menipis. Dia bahkan memilih untuk menganut Agnostik dalam waktu yang cukup lama.

"Dan akhirnya hari pertama banget gue ngerasa bisa konek gitu ya sama Tuhan gue itu pada saat gue sakit gitu," lanjutnya.

Pelantun Nuansa Bening itu menilai kanker ginjal yang diidapnya menjadi pemantik dalam berserah kepada Tuhan.

Dia mulai menyadari usahanya untuk sembuh lewat berbagai pengobatan belum sempurna jika tak diiringi dengan doa.

"Saat gue sakit, gue dapat pengalaman yang luar biasa banget, pengalaman dari pertama gue dikasih tahu gue sakit, dan kemudian gue harus melakukan treatment A B C," ujarnya.

"Saat aku berada di Singapura, besoknya harus operasi angkat ginjal aku, aku doa akhirnya. Aku bingung kan rasanya udah lama nggak komunikasi dengan cara Islam, terus aku ngerasa aku butuh, karena udah nggak tahu lagi nih," sambung dia.