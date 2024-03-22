Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Stevie Agnecya Meninggal Dunia, Violenzia Jeanette: Gone Too Soon

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |06:36 WIB
Stevie Agnecya Meninggal Dunia, Violenzia Jeanette: <i>Gone Too Soon</i>
Stevie Agnecya meninggal dunia. (Foto: Instagram/@steviagnecya)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Stevie Agnecya meninggal dunia, pada Kamis (21/3/2024). Kabar duka tersebut disampaikan sang sahabat, Violenzia Jeanette lewat unggahan di Insta story. 

"Innalillahi wa innailaihi rooji'uun. Telah meninggal dunia ananda Stevie Agnecya istri dari Anggi Pratama di RSCM, hari ini (21/3/2024), pukul 19.35 WIB," tulisnya seperti dikutip Okezone, pada Jumat (22/3/2024).

Dalam lanjutan keterangannya, Violenzia mengungkapkan, Stevie yang meninggal dunia di usia 32 tahun akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Jumat siang. 

Pada unggahan berbeda, Violenzia Jeanette mengungkapkan kenangannya bersama mendiang. Dia mengaku, belum sempat bertemu dengan Stevie di Ramadan tahun ini yang mana mereka biasanya selalu berkumpul di bulan suci tersebut. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
